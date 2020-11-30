Антин Мухарский снова женился: супруга младше на 19 лет (фото, видео)

По словам актера, пара не собирается заводить детей, а хочет посвятить жизнь друг другу.

Украинский телеведущий, актер, музыкант и писатель 52-летний Антин Мухарский женился на своей девушке Елизавете Бельской, которая младше его на 19 лет.

Об этом он рассказал в эфире программы "Зірковий шлях".

Пара встречалась шесть лет, начиная с 2014 года, а вот познакомились они еще раньше, в 2011 году, когда Мухарский еще состоял в браке со Снежаной Егоровой.

Актер признался, что именно Елизавета помогла ему справиться с депрессией после скандального развода.

Он рассказал, что они с Елизаветой обвенчались несколько лет назад в Украине, а расписались в Турции в 2020 году.

"На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали – обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой", – сказал Мухарский.

По словам актера, пара не собирается заводить детей, а хочет посвятить жизнь друг другу.

"Мне не нужны дети для счастья. Мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные. И действительно посвящать все время друг другу", – сказал актер.

Отметим, что у Мухарского 5 детей: трое от Снежаны Егоровой и двое от предыдущих отношений. На Снежане Егоровой Мухарский был женат девять лет. Разрыв супругам дался нелегко, они публично выясняли отношения. В частности Мухарский обвинял Егорову в том, что она не дает ему видеться с детьми, а она его — в том, что он не выплачивал алименты.

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Напомним, в прошлом году у Мухарского проходил обыск. Актер это связал с расследованием убийства Павла Шеремета, но в полиции это опровергли.