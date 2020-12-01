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Певицу Риту Ору оштрафовали на 100 тысяч фунтов за вечеринку во время локдауна

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Фото: WeeklyNewsReview

Певица праздновала свое 30-летие

Британская певица Рита Ора устроила шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения и нарушила правила локдауна в Лондоне, пригласив гостей. Теперь ей грозит солидный штраф. Об этом пишет Daily Mail.

Певица закатила вечеринку за закрытыми дверями в ресторане Casa Cruz в Ноттинг-Хилле. Причем гости, среди которых были модели Кара и Поппи Делевинь, а также журналисты и родственники певицы, проникали в заведение через черный ход. Также тайно туда проносили напитки и угощения.

Рита Ора покидает ресторан после вечеринки
Рита Ора покидает ресторан после вечеринки
Модель Кара Делевинь со спутником
Модель Кара Делевинь со спутником
Модель Поппи Делевинь
Модель Поппи Делевинь

Всего было приглашено около 30 гостей, однако Рита заявляет, что пришли только семеро.

Однако полиция все-таки прознала про вечеринку и явилась с проверкой. Они стучали в окна, однако сотрудники им не открыли.

Когда история получила огласку, то владелец ресторана, миллиардер Франсуа Перродо заявил, что понятия не имел про запрещенное мероприятие в его заведении, а певице теперь придется заплатить штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Рита Ора уже принесла извинения за свой поступок. "Это было спонтанное решение и мне жаль, что я подвергла людей риску", — заявила певица.

Сейчас в Лондоне из-за пандемии коронавируса запрещено собираться группами больше пяти человек, не работают пабы, рестораны, тренажерные залы и магазины.

Ограничения вызывали волну протестов – так, 29 ноября в центре Лондона было задержано более 60 участников акции протеста против локдауна, организованной движением Save Our Rights UK. Многие протестующие пришли на акцию без масок, они освистывали полицейских, выкрикивали "Позор!" и не подчинялись требованиям разойтись. "Лучший подарок на Рождество — наша свобода", "Откажитесь от масок" и "Хватит нас контролировать" — такими были основные лозунги прошедшей акции.

В Британии магазины, рестораны и бары заработают со 2 декабря, но существенные ограничения продолжат действовать по всей стране в зависимости от уровня эпидемиологической угрозы, присвоенной тому или иному региону.