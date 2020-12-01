Певицу Риту Ору оштрафовали на 100 тысяч фунтов за вечеринку во время локдауна

Певица праздновала свое 30-летие

Британская певица Рита Ора устроила шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения и нарушила правила локдауна в Лондоне, пригласив гостей. Теперь ей грозит солидный штраф. Об этом пишет Daily Mail.

Певица закатила вечеринку за закрытыми дверями в ресторане Casa Cruz в Ноттинг-Хилле. Причем гости, среди которых были модели Кара и Поппи Делевинь, а также журналисты и родственники певицы, проникали в заведение через черный ход. Также тайно туда проносили напитки и угощения.

[ + – ] Рита Ора покидает ресторан после вечеринки

[ + – ] Модель Кара Делевинь со спутником

[ + – ] Модель Поппи Делевинь

Всего было приглашено около 30 гостей, однако Рита заявляет, что пришли только семеро.

Однако полиция все-таки прознала про вечеринку и явилась с проверкой. Они стучали в окна, однако сотрудники им не открыли.

Когда история получила огласку, то владелец ресторана, миллиардер Франсуа Перродо заявил, что понятия не имел про запрещенное мероприятие в его заведении, а певице теперь придется заплатить штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Рита Ора уже принесла извинения за свой поступок. "Это было спонтанное решение и мне жаль, что я подвергла людей риску", — заявила певица.

Сейчас в Лондоне из-за пандемии коронавируса запрещено собираться группами больше пяти человек, не работают пабы, рестораны, тренажерные залы и магазины.

Ограничения вызывали волну протестов – так, 29 ноября в центре Лондона было задержано более 60 участников акции протеста против локдауна, организованной движением Save Our Rights UK. Многие протестующие пришли на акцию без масок, они освистывали полицейских, выкрикивали "Позор!" и не подчинялись требованиям разойтись. "Лучший подарок на Рождество — наша свобода", "Откажитесь от масок" и "Хватит нас контролировать" — такими были основные лозунги прошедшей акции.

В Британии магазины, рестораны и бары заработают со 2 декабря, но существенные ограничения продолжат действовать по всей стране в зависимости от уровня эпидемиологической угрозы, присвоенной тому или иному региону.