Кейт Мосс повторила фотосессию для Vogue спустя 28 лет

Впервые Кейт Мосс появилась на обложке Vogue в 1993-м году

Героиней очередного номера британского Vogue, который выйдет в январе 2021 года, стала 46-летняя культовая модель Кейт Мосс. Знаменитость снялась сразу для двух обложек январского выпуска: на одном из снимков фотосета модель предстает в шифоновом платье зеленого цвета из весенне-летней коллекции Christian Dior, а на втором — в черном аутфите из кроп-топа и юбки от Versace.Об этом пишет Daily Mail.

[ + – ] Кейт Мосс на обложке Vogue в январе 2021 года

Эта съемка для Кейт Мосс была проведена через 28 лет после первого появления в номере британского издания. В далеком 1993-м году юная Кейт Мосс дебютировала в Vogue.

[ + – ] Кейт Мосс на обложке Vogue в январе 2021 года

С того момента модель появилась еще на 43-х обложках журнала. Главный редактор журнала Эдвард Эннинфул предложил Кейт позировать для январского номера 2021 года. Он допустил, что в нестабильные времена пандемии появление знаменитости на обложке Vogue станет символом веры в лучшее, а также веры в то, что есть вещи, которые не меняются.

[ + – ] Кейт Мосс на обложке Vogue в 1993-м году

"Можно с уверенностью сказать, что 2020-й был годом переосмысления для всех. Если он научил нас чему-то из того, что мы можем ожидать в 2021 году, так это непредсказуемости. Но я могу сказать с уверенностью: на наших страницах всегда будет Кейт Мосс. Почти 28 лет прошло с момента ее первой съемки для Vogue. И тот факт, что она снова попадает на нашу обложку, я нахожу захватывающим и глубоко утешительным", — прокомментировал главный редактор британского издания Эдвард Эннинфул.