Артисты из K-Pop бойз-бендов в Южной Корее получили отсрочку от службы в армии

Артисты K-pop смогут отслужить попозже, в 30 лет

Парламент Южной Кореи принял закон, разрешающий всемирно признанным артистам K-pop, таким как BTS, отложить обязательную военную службу до 30 лет. Об этом пишет Reuters.

Все трудоспособные южнокорейские мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии около двух лет в рамках усиления защиты от КНДР.

Но так как звезды так называемого К-рор повышают культурный статус страны и приносят в казну немалые суммы, то к Закону о военной службе была принята поправка, которая позволяет молодым дарованиям отложить службу в армии.

Раньше поправка касалась музыкантов, исполняющих классическую музыку и спортсменов, которые получили медали на Олимпийских, или Азиатских играх. Теперь в список исключений попадут и поп-звезды.

Пока что отсрочка от армии полагается самому старшему участнику группы BTS, 27-летнему Ким Сокчину, известному как Чин.

[ + – ] Чин, самый старший участник группы BTS

Недавно группа BTS заняла первое место в хит-парадах Billboard США с песней Dynamite и получила номинацию на Грэмми как К-рор группа.

С момента своего запуска в 2013 году группа BTS стимулировала мировое увлечение K-pop запоминающейся, оптимистичной музыкой, текстами песен и социальными кампаниями, направленными на расширение прав и возможностей молодежи. Всего в группе семеро участников: RM (лидер группы), Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгука. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они стали Beyond The Scene.

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"Поп-артисты, как правило, достигают вершин карьеры в 20 лет, но многим из них пришлось получить ученую степень, чтобы отложить свою службу в армии", — сказал Чон Ен Ги, соавтор законопроекта.

Руководство BTS, Big Hit Entertainment, пока не ответило на запрос прессы о комментариях по поводу законодательных изменений, но Чин и другие участники группы ранее заявляли, что будут выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями государства.

Военная служба — спорный вопрос в Южной Корее. Опрос, проведенный в прошлом месяце местным новостным агентством E-Today, показал, что около 53% респондентов поддерживают особое отношение к BTS, а 47% выступают против этого.