Медали и фотографии с автографами: королеву Елизавету II обокрал буфетчик

Сумма украденного у ее величества – более ста тысяч фунтов.

В Букингемском дворце произошло беспрецедентное событие – работник кейтеринга, 37-летний буфетчик Адамо Канто обокрал Елизавету II. Об этом пишет ВВС.

Канто проработал во дворце около пяти лет, однако с началом пандемии коронавируса обязанностей у него стало больше, и он получил доступ к личным вещам королевской семьи. Чем и воспользовался.

[ + – ] Адамо Канто и его уже бывшее место работы

Оказалось, что Канто украл более 80 памятных предметов и часть из них успел продать на eBay, а остальные хранились у него в квартире, располагавшейся в Королевских конюшнях во дворце.

В частности, буфетчик утащил памятный орден, который принадлежал Главному эконому Букингемского дворца — вице-адмиралу Джонстону-Берту, причем пропажу вице-адмирал обнаружил, когда награда понадобилась ему для парада. Также исчез альбом, посвященный визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию. Альбом стоит не менее 1500 фунтов стерлингов, однако Канто продал его гораздо дешевле.

[ + – ] Похищенный орден

Кроме этого буфетчик похитил фотографии принцев Уильяма и Гарри, а также Меган Маркл и Кейт Миддлтон, подписанные ими лично. Некоторые из этих вещей заметили на онлайн-аукционе, после чего было начато расследование, которое и привело к Адамо Канто.

Оказалось, что большинство вещей он украл из бельевой комнаты, кладовой герцога Йоркского и шкафчиков персонала, воспользовавшись весенним локдауном, когда во дворце почти не осталось персонала, а королева и прочие члены монаршей семьи разъехались по своим имениям.

Сейчас это дело рассматривает суд. Канто выпустили под залог, однако ему угрожает срок за решеткой. Предварительная стоимость похищенного – более ста тысяч фунтов. В Букингемском дворце возмутительное событие не комментируют.