Знаменитости поддержали решение Эллен Пейдж стать трансгендером

Знаменитость сообщила о своем решении в социальных сетях.

33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж, которая стала известна благодаря ролям в картинах "Джуно" и "Начало", а сейчас играет одну из главных ролей в сериале "Академия Амбрелла", объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж. Ранее, еще в 2014-м году актриса объявляла себя лесбиянкой.

"Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/она, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Оказаться в этом моменте в моей жизни", — звучит в публикации.

[ + – ] Кадр из сериала "Академия Амбрелла"

В сообщении также говорится о страхе агрессии: "Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами", — делится эмоциями актер.

В связи с этим Эллиот пообещал бороться за права трансгендеров, среди которых наблюдается высокий уровень самоубийств.

Многие знаменитости поддержали решение Эллен Пейдж и опубликовали в социальных сетях слова поддержки.

"Эллиот, я люблю тебя, горжусь и восхищаюсь тобой. Пожалуйста, продолжай быть образцом мужества, сострадания и силы для всех нас", — написал в Twitter продюсер Джеймс Ганн, который вместе с Пейдж работал над комедией "Супер".

"Эллиот рулит!" — написала певица Майли Сайрус в комментариях под постом в Instagram. "Слова Эллиота Пейджа так красивы и выразительны, они напоминают мне, что мы все можем быть храбрыми и счастливыми, даже когда нам страшно. И особенно в этом году подобное напоминание — это такой подарок. Посылаю любовь, любовь, похвалу благодарность и добрые пожелания", — высказалась актриса Анна Кендрик на своей странице в Twitter. Кроме того, поддержку знаменитости оказали актрисы Миа Фэрроу, Кэт Деннингс, Наташа Лионн, Алисса Милано, Патриша Аркетт, а также, группа Tegan and Sara.