Стивена Спилберга преследует женщина, желающая его убить

Режиссеру пришлось обратиться в суд.

Стивен Спилберг, режиссер фильмов "Челюсти", "Список Шиндлера" и многих других, был вынужден обратиться в суд, чтобы защитить себя от сталкера (от английского stalking — преследование. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы). Об этом пишет TMZ.

Спилберга и его семью в течении нескольких месяцев преследует женщина по имени Сара Чар. Она слала ему письма с угрозами, в которых писала, что собирается убить режиссера.

А также писала комментарии под постами режиссера в соцсетях, обещая, что "покончит с ним лично".

[ + – ] Стивен Спилберг с дочерью Джессикой Кэпшоу [ + – ] Стивен Спилберг с женой Кейт Кэпшоу/Все фото: Wireimage

Он обратился в полицию и подал в суд, требуя судебного запрета для преследовательницы. Через некоторое время правоохранители сообщили ему, что Сара пыталась купить пистолет. Это и тот факт, что она продолжала следить за режиссером, привели к тому, что Сару Чар арестовали.

Также суд выдал запрет, согласно которому Сара Чар не должна приближаться к Спилбергу, его жене и дочери ближе, чем на сто ярдов.

Но если запрет не сработает, то 73-летний режиссер уже пообещал нанять охрану. Напомним, Стивен Спилберг женат на актрисе Кейт Кэпшоу, которая играла певицу Уилли Скотт в фильме "Индиана Джонс и храм судьбы". Он удочерил ее дочь Джессику от первого брака.