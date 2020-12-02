ТОП-10 клипов Google в Украине: 9 – за российскими артистами, 1 – за украинскими. Причины провала

Google традиционно раскрыл топ-10 по просмотрам на YouTube в Украине в 2020 году.

И вот сенсация: девять мест из них – за российскими исполнителями. И только одно занял украинский дуэт – MONATIK и Вера Брежнева.

Клава Кока & NILETTO — Краш (official video) LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video) ARTIK & ASTI — Девочка танцуй (Official Video) MIA BOYKA & ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020 MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020) Dabro — Юность (Official video) MORGENSHTERN & Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020] Баста & Zivert — Неболей MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Причем, если на киносериальном поле Украина частенько проигрывала России (когда-то было шоком, что по статистке Google больше всего украинцы полюбили сериал "Физрук" с Дмитрием Нагиевым), то на песенной ниве – мы традиционно сильны. В 2018 году Каzка с композицией "Плакала" возглавила славянский сегмент YouTube (включая, например, Болгарию). Вот топ-10 за 2019 в Украине.

Артур Пирожков — Зацепила (Премьера Клипа 2019) Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера Клипа 2019) Время И Стекло — Дым Artik & Asti Feat. Артем Качер — Грустный Дэнс (Official Video) Nk Настя Каменских — Пoпа Как У Ким (Official Video) Rasa — Пчеловод Премьера Клипа 2019 Gayazov$ Brother$ — До Встречи На Танцполе Official Video Billie Eilish — Bad Guy Jerry Heil — #Охрана_Отмєна Тима Белорусских — Витаминка (премьера официального клипа).

"Время И Стекло" – 3-е место. И двое исполнителей – в десятке.

Что же случилось в этом году?

Ведущий украинский музыкальный критик Игорь Панасов отметил у себя на странице в Facebook, что сегодня – это худший результат Украины с момента появления в топ-10 Google наших артистов, а именно с 2013 года (когда он был впервые опубликован).

Панасов обнародовал такую статистику.

2013 – 7 (из них песен на украинском – 2)

2014 – 4 (на украинском – 2)

2015 – 7 (на украинском – 2)

2016 – 6 (на украинском – 1)

2017 – 7 (на украинском – 1)

2018 – 7 (на украинском – 1)

2019 – 3 (на украинском – 2)

2020 – 1 (на украинском – 0).

"Трижды первые места в этом списке были в проектах украинских исполнителей: Время И Стекло ("Имя 505", 2015), Грибы ("Тает Снег", 2017), КАZКА ("Плакала", 2018).

В 2014 году инструментальная версия гимна Украины в исполнении гитариста Никиты Рубченко попала в топ-10.

Фокус попросил аналитика назвать причины такого "музыкального" разгрома в этом году.

"Этому три причины, — поделился Игорь. — Первая. 2020 – в целом плохой год для шоу-бизнеса и для Украины в том числе. Увереннее его проходят те, у кого "жирок" побольше. (Как Фокусу утверждал и Потап: "Киты останутся на плаву"). Те системы шоу-бизнеса, где подушка безопасности больше, снимают дорогие клипы и т.д. Такое провисание по отношению к более денежному российскому шоу-бизнесу закономерно.

Вторая причина – закрытие тех украинских проектов, которые занимали лидирующие места в прошлые годы – это "Потап и Настя", "Грибы", которые просто порвали сеть в 2017 году, и дуэт "Время И Стекло". Они хоть и русскоязычные артисты, но представляли нашу систему шоу-бизнеса. Они исчезли с рынка, а новые проекты не успели набрать обороты. Надя Дорофеева – только стартовала. NK — 2 года, но Каменская больше ориентирована на Латинскую Америку и тратит туда ресурсы.

Третья причина. Должен быть хайповый продукт. "Плакала" группы КАZКА- хайповая, "#Охрана_Отмєна" — Jerry Heil – хайповая, "Дым" Время И Стекло» – то же самое. В этом году хайповым продуктом был мюзикл "Ритм" MONATIK и два его дуэта "Вечериночка" с Верой Брежневой и "Кобра" с Юлией Саниной. Попала только "Вечериночка", потому что была заявлена летом, а другие – осенью. Они неплохо набрали – больше 6 млн просмотров, но этого недостаточно для попадания в десятку".

По словам критика, для украинских артистов весна и лето 2020 года прошли в каком-то анабиозе. "Многие из них не понимали: зачем во время карантина вообще что-то выпускать? К сожалению, весь набор этих факторов и привел к такому плачевному результату", — подвел итог Панасов.