Принцесса Греции стала героиней кампании бренда Louis Vuitton

24-летняя монаршая особа позирует в базовых образах от легендарного французского бренда на фоне уютного интерьера и городских достопримечательностей.

Знаменитый бренд презентовал первые кадры фотосета с участием принцессы Греции Марии-Олимпии. Монаршая особа демонстрирует модели сумок Capucines. Об этом пишет издание fashiongonerogue.com.

Таким образом, Мария-Олимпия, дочь греческого принца и кронпринцессы, а также крестная дочь британского принца Чарльза, стала главной героиней старта рекламного кампейна французского бренда. Сама принцесса Мария-Олимпия опубликовала в социальных сетях снимки из нового фотосета.

24-летняя монаршая особа позирует в базовых образах от легендарного французского бренда на фоне уютного интерьера и городских достопримечательностей. Съемку выполнял и курировал известный фотограф Микаэль Янссон, который уже работал с принцессой прежде.