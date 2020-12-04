Яркие экошубы и шапки-панамы. Тренды зимней одежды 2020-21

В период карантина многим модникам пришло очевидное озарение — собирать большое количество одежды стало бессмысленно. Её некуда надеть, не на кого и негде производить впечатление своим внешним видом. По этой причине востребованными становятся вещи практичные, удобные либо вызывающие позитивные эмоции.

Этот переворот в мире моды назревал уже давно, но теперь он приводит к новым оптимальным решениям: дизайнеры стремятся создавать универсальный гардероб вне сезонов и определённых трендов. Это касается и единиц зимнего гардероба.

Так, исполнительный директор Pantone Color Institute Литрис Айсмен сказала: «Осень-зима 2020/21 — это история осознанности, поскольку мы видим сокращение цветов до самых необходимых. Отражая мышление «чем меньше — тем лучше», которое становится всё более важным для потребителей, отдающих предпочтение стабильности и функциональности, наша цветовая палитра лишена излишеств».

В период нынешнего холодного сезона кутюрье акцентировали внимание на функциональности и осознанном потреблении, и, возможно, именно этим обусловлено массовое возвращение к трендам прошлого сезона. Популярные модные дома предлагают уютные и комфортные единицы верхней одежды и удобную обувь на устойчивой высокой подошве.

Карл Лагерфельд

«Когда вы слышите, что дизайнеры жалуются на проблемы своей профессии, скажите: «Не увлекайтесь, это всего лишь платья».

Комфорт выходит на первый план в глазах потребителей, а значит, и создателей модных тенденций: мы наблюдаем множество мягких, натуральных, тактильно приятных материалов и обволакивающих, словно кокон, форм.

Ключевой месседж игороков модной индустрии этой зимой — практичность, удобство и экономный подход к покупке новой одежды в условиях не самой устойчивой финансовой ситуации в мире. На первый план выходят надёжные экоматериалы и простые решения, которые легко применять в повседневной жизни.

Мы наблюдаем возвращение к популярным минувшей зимой экошубам, кожаным курткам и укороченным вариантам пуховиков. Актуальные макро-тренды буквально изобилуют отсылками к модным кодам недавнего прошлого.

Среди наиболее ярких новшеств зимы 2020/21 — утеплённые панамы, причём этот аксессуар станет идеальным приобретением как для мужчин, так и для женщин. Теперь панама — это не часть пляжной модной экипировки, а полноценный аксессуар для холодного времени года. Кроме того, панама будет идеально сочетаться почти с любым аутфитом — от классических образов со строгим пальто в британском стиле до бунтарских и кэжуал-комплектов самых неожиданных стилей, цветовых решений и единиц одежды.

В числе неожиданных модных силуэтов оказались женские пальто с утрированными объёмными рукавами, которые пришли на смену популярным прошлой зимой и осенью огромным плечам. В свою очередь, мужчинам рекомендуют акцентировать внимание на верхней одежде из мягких материалов и укороченных силуэтах тёплых пуховиков, которые идеально вписываются в городские зимние пейзажи.

Мужские тренды 2020-2021

Пуховик-бомбер

По сути, бомбер, или пилотная куртка, — это must-have в среде мужских курток и пуховиков на зиму 2020/21.

Изначально этот фасон был разработан для военных лётчиков воздушных вооружённых сил. Но со временем благодаря своей практичности и функциональности куртка-бомбер завоевала популярность и среди гражданских. Стандартная длина куртки-бомбер — до уровня бёдер, Также для модели характерны стяжки возле шеи, внизу и на рукавах.

Изначально такие куртки шили только из кожи, но позже дизайнеры стали предлагать варианты из тканей различных фактур. А несколько сезонов назад мировые подиумы мужских модных показов стали штурмовать бомберы-пуховики. Впрочем, они сохраняют актуальность и в наступившем сезоне. Популярность этой модели верхней одежды обусловлена укороченным силуэтом, благодаря чему их удобно носить автомобилистам и мотоциклистам.

Зимние модели бомберов 2020 и 2021 года предложены с меховой отделкой. Их шьют из водонепроницаемых материалов, не пропускающих влагу.

Кожаная куртка на меху

Ещё один тренд, который сочетает в себе удобство и многофункциональность. Кожаные куртки с меховой подкладкой также завоевали симпатию у мужчин в последние несколько лет. Они идеально сочетаются почти с любым модным образом и представляют из себя элегантное модное решение, в особенности для представителей сильного пола, не склонных покупать несколько единиц верхней одежды в один сезон.

Наиболее актуальные куртки, а также удлинённые куртки с меховой подкладкой в этом сезоне представлены в различных вариантах — от мотоциклетной модели до классического пальто. Вообще, беспроигрышность курток из кожи заключается в большом их разнообразии. Каждый заинтересованный сможет выбрать стиль, который соответствует персональной эстетике и образу.

Велюровый пуховик

Использование нежных и мягких материалов в который раз подтвердило их актуальность. Модная одежда в 2020 году буквально пестрит бархатом и велюром, в том числе вельветовыми куртками и пуховиками. По мнению модных специалистов, эти популярные фактуры отсылают нас к периоду аристократичной Викторианской Англии и, конечно, эффектно и гармонично интегрируются в стили современной мужской одежды.

Брюки из кожи

Тенденция на использование кожи и экокожи уже несколько сезонов не сдаёт позиций в зимней одежде. Впрочем, неудивительно, что в сфере мужских трендов остаются популярными не только кожаные куртки, но и штаны, сшитые из этого надёжного и удобного материала. Хотя стоит отметить некоторые инновации и особенности: новый сезон принёс с собой высокую линию посадки, разнообразие цветов в синих, оливковых и коричневых оттенках. Кроме того, на актуальных кожаных штанах мы видим пряжки, ремни, декоративные стежки и меховую оторочку.

Женские тренды 2020-2021

Пальто с объёмными рукавами

Самые модные варианты зимних пальто — с пышными рукавами. Они логично продолжают тему плечей с акцентом. Правда, в этот раз дизайнеры решили немного сместить акцент внимания ниже. Поэтому для тех, кто успел устать от острых, утрированных плечей в прошлом сезоне, модные специалисты предложили самые разные варианты объёмных рукавов, в том числе и такие, которые более привычно выглядят на блузах и платьях.

Объёмные шарфы

Огромные шарфы стали очень популярным зимним трендом наступившей зимой. Такие модели аксессуаров придают образу женщины хрупкости и изящности. Объёмные шарфы с мегакрупной вязкой или из мягкого кашемира предоставляют возможность полностью скрыться в аксессуаре и не дадут замёрзнуть даже в самые лютые холода. Носить их лучше всего поверх верхней одежды обёрнутыми несколько раз вокруг шеи. Такой шарф даёт возможность создавать яркие и запоминающиеся образы.

Шапки-панамы

Один из ключевых трендов зимней моды 2020/21 года — это шапки-панамы. Причём носить зимние шапки-панамы уместно почти с чем угодно — от длинного пальто до куртки, классического костюма, кожаной куртки на меху и даже с пальто.

Ещё в прошлом сезоне панамы были маркером дурного вкуса и считались уместными только в пляжной моде. Но в сезоне 2020/21 всё кардинально изменилось, и теперь утеплённую панаму стоит приобрести каждой даме, не чуждой модных тенденций.

Экошубы ярких цветов

В прошлом сезоне сложилось впечатление, что тема разноцветных экошуб была исчерпана полностью, но оказалось, что верхняя одежда из ярких экоматериалов стала ещё актуальнее. Одной из причин популярности разноцветных шуб стали демократичная ценовая политика и возможность сочетать этот вид верхней одежды практически с любым образом — от классических комплектов одежды до бунтарского гранжа и кэжуал-решений.

В этом сезоне цветовых вариаций стало ещё больше. На первый план выходят ярко-жёлтые, малиновые, оранжевые и цвет фуксии, а также глубокий синий с васильковым оттенком.