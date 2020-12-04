"Мода эпохи пандемии": канадский бренд создал необычную коллекцию одежды

Для многих из нас 2020 превратился в эпоху радикальных перемен. Из-за коронавируса пришлось покинуть офисы и научиться работать дома.

Канадский бренд одежды Henri Vézina выпустил коллекцию "Работа из дома", в которой показал современные тренды — элегантные, стильные, изысканные, но и немного смешные. Продвигать коллекцию помогает креативное агентство Dentsu. Об этом сообщает boredpanda.

Что полезного в этой коллекции — фактически, дизайнеры показали способ, как можно уменьшить цену своего гардероба или напополам. Ведь беспокоиться можно только о верх своего официального наряда — низ же никто не увидит.

К слову, в июне компания Prisma также начала рекламную кампанию с подобной тематикой линейки одежды. Вице-президент компании по спорту и одежды Пяйви Хоул разложил все по полочкам.

"Это может показаться немного смешным. Но на самом деле — нет. Одеваться так стало нормой во время общения в социальных сетях. Сейчас это — часть нового лексикона одежды, и образа жизни в целом ", — рассказал он.