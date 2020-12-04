Цена - четверть миллиарда. Немецкая компания создает роскошную эко-яхту с кинотеатром и бассейнами

Стоить супер-яхта будет стоить более 240 миллионов долларов

Берлинская дизайн-студия T. Fotiadis Design заявила о грандиозном проекте, предназначенном для очень озабоченных экологией богачей – новой огромной яхте, которая обойдется новому владельцу в почти четверть миллиарда долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Работать стометровое судно будет от батарей, то есть не загрязнять атмосферу, но при этом поражать роскошью и безопасностью. Создатели заверяют, что там будет специальная комната для встреч "дипломатического уровня" и так называемая "паническая комната" в которой можно будет скрыться в случае внезапного нападения пиратов, или прочих злодеев.

Как заявляется, яхта под рабочим названием Ultra2 может стать "лучшим плавучим посольством для мировой элиты".

На яхте будет два бассейна и кинотеатр Imax. Дизайнеры отметили, что новая яхта будет флагманом "ультрасовременности с точки зрения стиля и экологичности". И воспользоваться всеми этими прелестями смогут 14 пассажиров и 26 членов экипажа.

Судно, которое будет развивать максимальную скорость 16 узлов, будет приводиться в движение полностью электрической силовой установкой и приводиться в движение гибридными дизель-электрическими двигателями.

По замыслу разработчиков, топливные элементы на метаноле будут работать непрерывно и обеспечивать "высокую производительность, чтобы батареи оставались заряженными и готовыми к работе".

И передвигаться по морю яхта будет плавно, комфортно и не влиять на окружающую среду. "Это современная классика, ориентированная на более чистое будущее", — отметили создатели.

Хоть яхта и получится не только ультраэкологичной, но и ультрадорогой, но в дизайн-студии уже заявили, что ею уже заинтересовались некоторые частные лица.

На данный момент самой дорогой яхтой в мире владеет Роман Абрамович. 162-метровый Eclipse (Затмение) обошлась россиянину в миллиард долларов. И кроме бассейна, вертолетной площадки и прочих атрибутов роскошной жизни, она оснащена системами противоракетной обороны, а также лазерной системой защиты от фото и видеофиксации.

А самой длинной яхтой в 180 метров владеет шейх Халиф Аль Нахайян. Обошлась она владельцу в 605 миллионов долларов.