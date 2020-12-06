Украденные реликвии. Знаменитые экспонаты, которые стали наживой для преступников
Среди похищенных ценностей — не только бриллианты, но и дневники Чарльза Дарвина и пистолеты Бонда.
Из библиотеки Кембриджского университета пропали дневники Чарльза Дарвина, в которых записаны идеи по теории эволюции. Последний раз записи видели в 2000 году. Библиотекари долгое время считали, что дневники затерялись среди десятка миллионов карт и рукописей. Но после инвентаризации в этом году стало понятно, что тетрадей нет.
Бриллиант императрицы
В прошлом году у невесты потомка Наполеона Бонапарта, Жана Кристофера, украли фамильную реликвию — кольцо с 40-каратным бриллиантом стоимостью €1 млн. Драгоценный камень был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III. Преступником оказался ранее судимый 30-летний египтянин. Он вытащил кольцо из открытой сумки, лежавшей в автомобиле супругов. Вместе с драгоценностью преступник взял их банковскую карту и воспользовался ею в ближайшем суши-ресторане, благодаря чему полицейским удалось его задержать.
Драгоценности на миллиард евро
В ноябре 2020 года немецкая полиция задержала трёх подозреваемых в «ограблении века»: преступники вынесли из дрезденской сокровищницы «Зеленые своды»: 41-каратный «Дрезденский зеленый бриллиант», шпагу с эфесом, инкрустированным девятью крупными и 770-ю мелкими бриллиантами. Всего украдено антикварных украшений на сумму около €1 млрд. Вернуть драгоценности пока не удалось.
Рукопись Мао Цзедуна
В сентябре 2020 года воры пробрались в квартиру коллекционера Фу Чуньсяо и забрали семь рукописей Мао Цзэдуна и коллекцию из 24 тыс. марок. По оценке владельца, его ограбили на $645 млн. Самым дорогим украденным экспонатом был бумажный свиток с каллиграфией Мао Цзедуна длиной 2,8 м и стоимостью $300 млн. Через несколько недель в полицию обратился 49-летний мужчина, который купил рукопись за $64, подумав, что это фальшивка. Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Ещё двое в бегах.
Золотой унитаз
Прошлой осенью в Британии неизвестные украли унитаз из золота 750-й пробы, установленный в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль. Пропавший туалет — инсталляция под названием «Америка» итальянского художника Маурицио Каттелана стоимостью более €1 млн. Во время кражи случился потоп, так как унитаз был подключён к канализации. По задумке художника, его произведением искусства должны были не только любоваться, но и пользоваться по прямому назначению.
Пистолеты Бонда
В марте нынешнего года из особняка коллекционера в Лондоне украли уникальную коллекцию огнестрельного оружия, которое использовалось на съёмках фильмов о Джеймсе Бонде. Злоумышленники забрали пистолеты, применённые в фильме «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном, вальтер ППК из «Вида на убийство» с Роджером Муром и полностью хромированный магнум из «Живи и дай умереть». Общая стоимость украденного оружия — свыше $120 тыс.