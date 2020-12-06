Украденные реликвии. Знаменитые экспонаты, которые стали наживой для преступников

Среди похищенных ценностей — не только бриллианты, но и дневники Чарльза Дарвина и пистолеты Бонда.

Из библиотеки Кембриджского университета пропали дневники Чарльза Дарвина, в которых записаны идеи по теории эволюции. Последний раз записи видели в 2000 году. Библиотекари долгое время считали, что дневники затерялись среди десятка миллионов карт и рукописей. Но после инвентаризации в этом году стало понятно, что тетрадей нет.

Бриллиант императрицы

В прошлом году у невесты потомка Наполеона Бонапарта, Жана Кристофера, украли фамильную релик­вию — кольцо с 40-каратным бриллиантом стоимостью €1 млн. Драгоценный камень был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III. Прес­туп­ником оказался ранее судимый 30-летний египтянин. Он вытащил кольцо из открытой сумки, лежавшей в автомобиле супругов. Вместе с драгоценностью преступник взял их банковскую карту и воспользовался ею в ближайшем суши-ресторане, благодаря чему полицейским удалось его задержать.

Драгоценности на миллиард евро

В ноябре 2020 года немецкая полиция задержала трёх подозреваемых в «ограблении века»: прес­туп­ники вынесли из дрезденской сок­ро­вищ­ницы «Зе­леные своды»: 41-каратный «Дрез­ден­ский зеленый бриллиант», шпагу с эфе­сом, инкрустированным девятью крупными и 770-ю мелкими бриллиантами. Всего украдено антикварных украшений на сумму около €1 млрд. Вернуть драгоценности пока не удалось.

Рукопись Мао Цзедуна

В сентябре 2020 года воры пробрались в квартиру коллекционера Фу Чуньсяо и забрали семь рукописей Мао Цзэдуна и коллекцию из 24 тыс. марок. По оценке владельца, его ограбили на $645 млн. Самым до­ро­гим украденным экс­понатом был бумажный свиток с кал­лиграфией Мао Цзедуна дли­ной 2,8 м и стоимостью $300 млн. Через несколько недель в полицию обратился 49-летний мужчина, который купил рукопись за $64, подумав, что это фальшивка. Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Ещё двое в бегах.

Золотой унитаз

Прошлой осенью в Британии не­из­вестные украли унитаз из золота 750-й пробы, уста­новленный в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль. Пропавший туалет — ин­стал­ляция под названием «Америка» итальянского художника Мау­рицио Каттелана стоимостью более €1 млн. Во время кражи случился потоп, так как унитаз был под­клю­чён к канализации. По задумке художника, его произведением ис­кусс­тва должны были не толь­ко любоваться, но и пользоваться по прямому наз­начению.

Пистолеты Бонда

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В марте нынешнего года из особняка коллекционера в Лондоне украли уникальную коллекцию огнестрельного оружия, которое использо­ва­лось на съёмках филь­мов о Джеймсе Бонде. Зло­умыш­лен­ники забрали пистолеты, при­менённые в фильме «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном, вальтер ППК из «Вида на убийство» с Роджером Муром и полностью хро­ми­рованный магнум из «Живи и дай умереть». Общая стоимость украденного оружия — свыше $120 тыс.