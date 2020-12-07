Мэттью Пэрри поделился новым снимком невесты в социальных сетях

О желании жениться актер сообщил подписчикам две недели назад

На прошлой неделе 51-летняя звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри объявил, что планирует впервые жениться. Он сделал официальное предложение своей 29-летней возлюбленной — голливудском литературном менеджере — Молли Гурвиц. Несколько дней спустя, актер Мэттью Пеэрри опубликовал снимок невесты в социальных сетях.

На снимке Молли позирует в футболке с надписью "Может ли это быть больше, чем просто футболка?". А на следующем опубликованном снимке девушка позирует в бейсболке с теми же словами.

Таким образом, Мэттью Перри сделал невесту частью рекламной кампании своей линейки товаров, которую он презентовал совсем недавно. Полученные от их продажи деньги актер адресует в ВОЗ для борьбы с эпидемией.

Брак с Молли Гурвиц для 51-летней голливудской знаменитости станет первым. О личной жизни Молли до встречи с Мэттью журналистам выяснить ничего не удалось. Но к индустрии кино девушка имеет отношение: Молли Гурвиц работает литературным менеджером в Голливуде, впрочем, широкая аудитория ее имени прежде не слышала. Отношения пары тем не менее длятся уже около двух лет. Свою невесту актер называет "самой замечательной женщиной на планете", и это оправдано: именно Молли помогла актеру справиться с наркозависимостью и депрессией.