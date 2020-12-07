Ребенок на ярмарке принял принца Гарри за продавца рождественских елок

Меган Маркл и принц Гарри отправились за рождественской елкой и пережили забавную ситуацию

Меган Маркл и принц Гарри стали готовиться к Рождеству и Новому году. Вчера стало известно, что представители монаршей семьи Великобритании выбрали праздничную елку, за которой герцог и герцогиня Сассекские отправились на обычную небольшую ярмарку. Об этом пишет издание People.

Новостью об этом в твиттере поделился пользователь под ником @imaJaaaaaames. "Сегодня ко мне на работу приходили Меган и принц Гарри, и мы продали им рождественскую елку",— рассказал он.

"В это время там было немного людей и, кажется, Меган и Гарри могли бы остаться вовсе незамеченными, если бы не один маленький мальчик", — комментировал свидетель события.

"Когда они приехали, наша ярмарка была почти пуста. Агент Меган и Гарри предложил им удобное время, хотя ярмарку могли просто закрыть для их визита. Там была одна семья, маленький мальчик из которой подбежал к Гарри и спросил, работает ли он здесь, не зная, кто это",— поделился историей сотрудник рождественской ярмарки.

Известно, что принц Гарри очень любит детей и можно заключить, что и эта забавная история тронула сердце внука королевы Елизаветы II, хотя, сам принц публично эту историю не прокомментировал.