В честь 30-летия фильма: дизайнер создала пряничный домик из "Один дома"

Домик, копирующий особняк Маккалистеров, был сделан по заказу стримингового сервиса Disney +

Культовый фильм "Один дома", который сделал актера Маколея Калкина настоящей звездой, был снят сценаристом и продюсером Джоном Хьюзом и режиссером Крисом Коламбусом в 1990 году, и компания Disney + решила отметить юбилей картины праздничным тортом, или лучше сказать — пряничным домиком, более традиционным угощением на Рождество. Об этом пишет LincolnshireLive.

Грандиозный проект заказали у британского кондитера и дизайнера Мишель Вибово, которая ранее прославилась созданием тортов в виде мистера Дарси из "Гордости и предубеждения" и Джона Сноу из "Игры престолов".

Мишель изучила особняк Маккалистеров, как он был представлен в фильме "Один дома", а также дом, в котором снимали фильм. Он находится в городке Уиннетка, что в 16 километрах от города Чикаго и внесен в список достопримечательностей штата Иллинойс.

Пряничный домик вышел длиной в 1,7 метров, его создание заняло более 300 часов, и он полностью съедобен. Внимательные фанаты смогут заметить Кевина в сугробе после падения с санок, машину доставщика пицца, фургончик "мокрых бандитов" Гарри и Марва, и самих бандитов после столкновения с пауком-птицеедом.

Также имеются домик на дереве, статую, которую вечно сбивали водители и соседа Кевина, которого подозревали в злодеяниях, но который в итоге его спас.

Всего в имбирном домике присутствуют 63 елки, 33 окна, 14 коробок для пиццы и шесть фонарных столбов.

"Я ухватилась за этот шанс, потому что это один из моих любимых рождественских фильмов — в нашем доме Рождество не Рождество, пока мы не посмотрим его дважды. Это был чудесный опыт, мне было очень весело, когда я создавала фигурки Кевина, Марва и Гарри", — отметила кондитер.

Пряничный домик Маккалистеров отправиться в Королевскую больницу Марсдена в Лондоне, а потом будет съеден.

"Один дома" стал самым кассовым рождественским фильмом всех времен в Северной Америке и самой кассовой комедией за всю историю кинематографа США — он сохранял этот рекорд во всем мире до выхода "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" в 2011 году. Картина породила франшизу из четырех сиквелов, из которых только два были прямыми продолжениями (и лишь фильм "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" использовал тот же актёрский состав), а еще два были целиком самостоятельными.

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При бюджете в 18 миллионов долларов, он собрал более 476 миллионов. В конце 2018 года было официально объявлено, что Disney и FOX разрабатывают новый фильм франшизы "Один дома". Сценарий к фильму напишут Майки Дэй и Стритер Сейдел. Одну из главных ролей исполнит Уилл Феррелл, также ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти.Впрочем фанаты оригинального фильма отнеслись к этой идее с прохладцей, сомневаясь, что кто-то может заменить Маколея Калкина.