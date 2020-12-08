Полиглот из многодетной семьи: названа "Мисс Украина Вселенная-2020" (фото, видео)

27-летняя Елизавета Ястремская в прошлом году получила звание вице-мисс конкурса.

Титул "Мисс Украина Вселенная-2020" получила 27-летняя Елизавета Ястремская, которой в прошлом году вручили звание вице-мисс.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В связи с пандемией коронавируса организаторы конкурса решили не проводить масштабных мероприятий, чтобы не подвергать опасности людей.

[ + – ] missukraineuniverse

"Мы приняли единственно верное решение в этом году — отказаться от проведения конкурса в масштабном формате, привычном для "Мисс Украина Вселенная". Титул "Мисс Украина Вселенная-2020", решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан "Первой вице-мисс Украина Вселенная-2019", киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2020", – говорится в сообщении.

У Ястремской большой опыт участия в конкурсах красоты. В частности, она смогла одержать победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019. Кроме того, Лиза является дизайнером, имея собственный бренд вечерних платьев и купальников.

"Сказать, что я невероятно счастлива – ничего не сказать! О титуле "Мисс Украина Вселенная" я мечтала с детства, делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул "Первая вице-Мисс Украина Вселенная"-2019", – призналась Елизавета.

[ + – ]

Ястремская родилась в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Увлекалась визажом, а также окончила школу телеведущих. Девушка работает моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.

Лиза также училась во Франции, после чего защитила научную работу в Малой академии наук по истории французского языка.