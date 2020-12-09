Натали Портман призналась, что ее детская сексуальность навредила ей в карьере

Актриса поделилась с поклонниками мыслями об объективизации детской сексуальности

Актерская карьера Натали Портман стартовала в довольно раннем возрасте. Так, в 13 лет она стала звездой культового фильма Люка Бессона — "Леон", после съемок в котором юная актриса проснулась знаменитой. За ним последовали и другие работы. Однако, по признанию звезды, ее кинематографический образ отрицательно повлиял на ее собственную сексуальность, так как она росла, боясь становиться самой собой.

В подкасте Дэкса Шепарда она рассказала, как известность, пришедшая в детском возрасте, повлияла на ее дальнейшую жизнь.

"Я определенно осознавала тот факт, что меня изображали — в основном в СМИ, когда выходили фильмы, — как Лолиту. Сексуализация в детстве лишила меня моей собственной сексуальности, потому что это заставило меня бояться. Это заставило меня почувствовать, что единственный способ быть в безопасности — это сказать: "Я консервативна, я серьезна, и вы должны уважать меня, я умная, не смотрите на меня так", — поделилась знаменитость.

Натали Портман подчеркнула, что она была вынуждена построить вокруг своего имиджа целые сооружения, чтобы обрести чувство безопасности.

"У многих людей сложилось такое впечатление, что с возрастом я стала сверхсерьезной, скромной и консервативной. Я сознательно культивировала это, потому что это был способ заставить меня чувствовать себя в безопасности. Если кто-то уважает вас, он не будет вас объективировать",— заключила звезда.

Ранее актриса уже выступала против объективизации детских образов с сексуальным подтекстом.

"У меня был период, когда я отказывалась целоваться в кадре и сниматься в постельных сценах из-за моих первых ролей и реакции, которую они вызывали: люди называли меня Лолитой, и это пугало",— делилась знаменитость.