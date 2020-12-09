Мелания Трамп приняла участие в ежегодной благотворительной акции

Первая леди США выступила с поздравительной речью

Накануне первая леди США Мелания Трамп приняла участие в ежегодной акции "Игрушки для малышей". Вместе с детьми она распределяла игрушки для тех детей, чьи родители, в силу различных обстоятельств, не могут купить подарки на Рождество. Мелания, также, вместе с малышами, делала праздничные открытки для военнослужащих, которые находятся вдали от родины. Об это пишет издание assiete.

Для публичного появления Мелания Трамп выбрала белые укороченные брюки, бежевый свитер, синий пиджак Ralph Lauren и туфлях в клетку от Manolo Blahnik.

Супруга президента США, не раз подвергавшаяся критике за несоблюдение правил безопасности во время пандемии COVID-19, на этот раз появилась на публике в защитной маске.

"Будьте здоровы и оставайтесь в безопасности",— пожелала детям первая леди.

"Из-за пандемии коронавируса многие американцы проводят праздники в разлуке со своими близкими и вынуждены менять распорядок дня, который у них был в течение многих лет. Помните, что небольшие добрые поступки, такие как звонок своим друзьям и соседям или создание праздничных открыток для близлежащего дома престарелых, могут принести большую радость",— добавила Мелания Трамп.