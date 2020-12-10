Оливье по-голливудски и кекс Риз Уизерспун. Топ рождественских рецептов знаменитостей

Готовим как звезды. Любимые блюда голливудских знаменитостей, которые можно приготовить к новогоднему или рождественскому столу.

Одним из наиболее востребованных запросов в поисковых системах перед новогодними праздниками являются "рецепты блюд от знаменитостей". Именно о новогоднем и рождественском столе думают пользователи сети за несколько недель до Нового года. Впрочем, это не странно, ведь каждая радушная хозяйка стремится создать самую эффектную и вкусную подборку праздничных блюд 2020.

В этом году наполнение праздничного стола приобретает повышенную важность, ведь многие могут остаться отмечать Новый год дома. Ну, а Рождество исторически принято отмечать с семьей за большим столом.

Если принять во внимание, что новогодний стол в 2020 году выходит на первый план, возможно, следует дополнить традиционное праздничное меню рецептами блюд от голливудских знаменитостей, которые могут эффектно разнообразить привычное меню, потеснив оливье и заливное.

В праздники даже знаменитости, которые круглый год старательно ограничивают себя в калорийной пище, расслабляются и позволяют себе настоящие гастрономические радости.

Печенье Мелани Гриффит

Каждый год экс-супруга Антонио Бандераса надевает фартук и превращается в фею кухни. Ее конек — это слоеное печенье с арахисовой пастой, гавайскими орехами и шоколадом. Это и есть ее блюдо от знаменитости.

Для приготовления этого на редкость калорийного угощения вам потребуется два стакана арахисовой пасты, полстакана темного шоколада (разделенного на кубики), и орехи, которые в украинских реалиях можно заменить бразильскими или лесными. Также вам потребуется пачка слоеного бездрожжевого теста, взбитое яйцо и сахарная пудра. К слову, готовую композицию знаменитость обычно дополняет сливочным мороженым при подаче на стол.

Тесто необходимо раскатать и нарезать небольшими квадратиками. На полученные пласты теста выкладывают заранее смешанную начинку из орехов, шоколада и арахисовой пасты и складывают по диагонали. Готовые треугольнички следует смахать взбитым яйцом и отправить в духовку на 15 минут. Температура духового шкафа должна быть не ниже 220 градусов.

Воздушные сырные шарики Пола Ньюмана

На протяжении многих лет покойный Пол Ньюман устраивал званые обеды, блюда для которых, он готовил преимущественно самостоятельно. Каждый год актер готовил "воздушные сырные шарики с сырной начинкой", это было любимым блюдом звезды. Для приготовления этого блюда нужно приготовить 5 ложек сливочного масла, чайную ложку соли, стакан муки, пять куриных яиц, 250 граммов тертого сыра чеддер. В кастрюле необходимо смешать масло, соль, перец, и мускатный орех. После снятия кастрюли с огня, следует в смесь добавить муку. Тесто вымешивать до тех пор, пока не начнет отставать от стенок посуды. После этого в полученную смесь нужно добавить яйца и тертый сыр чеддер. После этого лучше поместить полученную смесь в кондитерский мешок и поэтапно выдавить на противень небольшими шариками. После этого нужно намазать кусочки теста взбитым яйцом, затем посыпать тертым сыром. Затем необходимо поместить кусочки теста в духовку при температуре 220 градусов. Полученные шарики нужно достать из духовки и проколоть их кончиком ножа. Затем снова отправить шарики в духовку и выпекать их еще 15 минут. Затем в шарики закладывается начинка из мягкого сыра.

Рождественский кекс Риз Уизерспун

"Этот пирог с яблочным пюре – один из моих самых любимых. Его можно испечь для всей семьи во время каникул. Так много сладких воспоминаний", – написала Риз Уизерспун в своем Instagram пару лет назад. Знаменитость рекомендует приготовить рождественский кекс за день-два до подачи, потому что со временем он становится более сочными ароматным.

Для создания такого кулинарного шедевра по рецепту звезды вам потребуется: 1 чашка (225 г) мягкого сливочного масла 2 чашки сахара, 3 чашки консервированного яблочного пюре, 3 чашки муки, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. мускатного ореха, 1 3/4 ч. л. пищевой соды, 1/2 ч. л. поваренной соли, 1 чашка желтого изюма, 1 чашка нарезанных орехов пекан, 1 ч. л. ванильного экстракта.

В свою очередь, для глазури вам нужно: 2 чашки светло-коричневого сахара, 1/3 стакана жирных сливок, 4 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1 стакан просеянной сахарной пудры, 1/2 ч. л. поваренной соли.

Смажьте маслом и присыпьте мукой форму для кекса диаметром 23 см. В миске смешайте сливочное масло и сахар в пышный светлый крем. Добавьте яблочное пюре, взбивая на низкой скорости. В отдельной миске просейте вместе муку, корицу, мускатный орех, пищевую соду и соль. Зачерпните 1/4 стакана мучной смеси, перемешайте с изюмом и орехами пекан. В несколько приемов добавьте муку в масляную смесь. Затем добавьте орехи и изюм вместе с ванилью и перемешайте вручную.

Вылейте тесто в подготовленную форму и запекайте в течение 90 минут или пока зубочистка, вставленная в центральную часть пирога, не выйдет чистой. Дайте немного остыть и выньте кекс из формы, чтобы он полностью остыл.

Сделайте глазурь. В маленькой кастрюле смешайте коричневый сахар, сливки и масло. На среднем огне доведите смесь до кипения, периодически помешивая, до однородного состояния. Снимите с огня и добавьте ванильный экстракт, сахарную пудру и соль. Тщательно смешайте. Очень быстро вылейте глазурь на пирог, позволяя ей свободно стекать.

"Голливудский" салат Оливье

По легенде, это блюдо придумала певица Патти ла Бель, которая прославилась не только музыкальной карьерой, но и небольшим кафе в Лос-Анджелесе, в котором подавали простую домашнюю еду. Однажды Мик Джаггер, попросил певицу накормить его "чем-то вкусным и необычным". И певица решила накормить солиста "Роллинг стоунз" своей версией салата Оливье. Правда, сама знаменитость называла его "картофельным салатом Патти ла Бель".

Для приготовления такого салата вам потребуются: 7 картофелин среднего размера, 10 куриных яиц, стебли сельдерея, корнишоны, болгарский перец, и 1 головка репчатого лука. Заправить салат следует горчицей и майонезом по вкусу.

Сырная запеканка Вайноны Райдер

Из ингредиентов вам потребуются: одна упаковка сыра бри, 500 г колбасы, 6 ломтиков белого хлеба, 1 стакан тертого пармезана, 7 яиц, 3 стакана сливок, 1 ст. л. прованской зелени, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сухой горчицы.

Приготовить блюдо будет легко! Следует нарезать сыр бри кубиками, обжарить колбасу в большой сковороде на среднем огне. Отрезать корочку от хлеба и поместить его равномерно в нижней части блюда для выпечки, смазанного оливковым маслом, сверху положить слой поджаренной колбасы, посыпать бри и пармезаном. Взбить 5 яиц и сливки с пряностями – залить этим запеканку и поставить в холод на несколько часов. Затем выпекать при температуре 350°С до готовности.

Черная треска Роберта де Ниро

Любимое блюдо знаменитости, которое подают в сети ресторанов Nobu, принадлежащей де Ниро, можно попробовать приготовить дома к Новому году.

Для этого вам потребуются: стейк из черной трески – 200 г, половинка лайма, для гляссажа: соевый соус – 100 г, тростникового фреша или меда – 100 г, стружка тунца – 5 г, саке – 40 мл.

Для икры из манго: сок манго – 500 мл, вода – 100 мл.

Процесс приготовления: обтираем филе трески бумажными полотенцами от лишней влаги, объединяем ингредиенты для гляссажа, ставим на медленный огонь и выпариваем, пока вся масса не загустеет.

Делаем манговую икру, для этого соединяем сок, воду, мирин (жидкая приправа из японской кухни — Ред.), альгинат (загуститель), и взбиваем блендером. Охлаждаем в холодильнике и даем постоять 1 час.

Достаем маленьким ситечком нашу икру и промываем в чистой воде. Перед приготовлением треску опускаем в соевый гляссаж, даем промариноваться 5 минут и запекаем в духовом шкафу 15 минут при температуре 180 градусов.

Достаем треску из духовки, вынимаем кости, подаем к столу.