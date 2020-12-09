Британский бизнесмен раздал акций на миллиард своим сотрудникам

В итоге 74 сотрудника его фирмы The Hut Group стали миллионерами

Мэтт Молдинг, бизнесмен из Манчестера, который является основателем компании The Hut Group, продающей товары через Интернет, рассказал, что подарил своим сотрудникам акций на миллиард фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

И благодаря этому 74 сотрудника компании стали миллионерами. Причем акции получили, среди прочих, складские работники, водители и секретари, то есть те, кого чаще всего забывают при раздаче бонусов и премий.

48-летний Мэтт Молдинг рассказал, что за последние десять лет он подарил около 430 акций своей компании.

"Мы создали больше миллионеров, чем любая другая компания в истории британских корпораций. Мы действительно подарили эти акции, никто ничего нам не платил, и мы изменили множество жизней", — отметил Молдинг.

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Он рассказал, что один из водителей получил 40 тысяч фунтов, проработав в компании два года, а старший менеджер, который стоял у истоков компании владеет акциями на 600 тысяч фунтов стерлингов.

Молдинг, прежде чем стать миллиардером, работал посудомойщиком в манчестерском пабе, а сейчас всю свою зарплату отдает на благотворительность.

Напомним, одним из самых жадных богачей небезосновательно считают Джеффа Безоса, владельца компании Amazon. Сотрудники жалуются на нечеловеческие условия работы, отсутствие бонусов и недостачу времени даже на походы в туалет. А сам Безос до недавнего времени был единственным человеком из топ-5 самых богатых людей мира, который не отдавал деньги на благотворительность. В свое время он отказался участвовать в "Клятве дарения" (The Giving Pledge) — филантропической кампании, организованной Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. Ее участники обещают пожертвовать большую часть своего состояния в благотворительные фонды. На текущий момент Безос так и не является членом этого сообщества.