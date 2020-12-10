Хайден Пенеттьери поздравила их с Владимиром Кличко общую дочь с днем рождения

Девочке исполнилось шесть лет

Накануне дочери актрисы Хайден Пенеттьери и Владимира Кличко Кайе Евдокии исполнилось шесть лет. По этому случаю Хайден опубликовала трогательный пост в Instagram: она показала подписчикам фотографию торта в виде цифры шесть со свечками, сопроводив публикацию нежным поздравлением.

"В этот день шесть лет назад я повстречала самое прекрасное (и сейчас уже не такое маленькое) создание. Не могу поверить, что моя малышка становится уже такой большой!" — написала Хайден Пенеттьери.

Дочь Панеттьери и Кличко живет вместе с отцом в Украине. После драматичного расставания родителей малышка осталась у Владимира в Киеве. Хайден, которая постоянно проживает в США, старается по возможности навещать дочь, а также часто выходит на связь с малышкой онлайн.