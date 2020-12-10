Дочь Стива Джобса стала лицом косметического бренда

Это первая съемка в рекламе 22-летней модели

Дочь основателя «Apple» Стива Джобса, 22-летняя Иви Джобс стала моделью. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Иви снялась для косметического бренда "Glossier". Об этом юная модель сообщила своим подписчикам в социальных сетях.

[ + – ] Иви Джобс в рекламной кампании бренда Glossier

На рекламных снимках мы видим младшую дочь Стива Джобса, лежащей в ванной с пеной. При этом, девушка наносит блеск бренда на губы. Стоит отметить, что Иви — младшая из четырех детей Стива Джобса. У девушки есть две старшие сестры — Лиза Бренан и Эрин Сиенна, а также старший брат — Рид.

По сути, появление в рекламной кампании косметического бренда — первое "большое" появление на людях младшей дочери Стива Джобса. По собственным словам Иви, она планирует связать жизнь с миром моды и красоты. Впрочем, будущая модель уже довольно популярна в Instagram. В настоящий момент, в подписчиках Иви числится 172 тысячи подписчиков.