Джордж Клуни госпитализирован из-за стремительного похудения

Кроме того, актер лишился бороды

Американский актер и режиссер Джордж Клуни, недавно поделился комической историей своего признания, перестарался с изменениями во внешности для новой роли.

Как рассказал звезда изданию Daily Mirror, он был госпитализирован в больницу после своего экстремального похудения на 11 килограммов ради новой роли. Клуни сыграл в научно-фантастическом фильме "Полуночное небо". Актеру досталась роль больного раком астронавта Августина Лофтхауса, который выжил после глобальной катастрофы.

"Я думаю, что пытался очень быстро похудеть, и, вероятно, не слишком заботился о себе" — прокомментировал Джордж Клуни свою экстренную госпитализацию. Актер рассказал, что ему понадобилось несколько недель, чтобы вернулись силы и он мог приступить к работе. Также 59-летняя голливудская знаменитость заметил, что ему нужно было много энергии, поскольку он не только играет главную роль в картине, но и является ее режиссером.

[ + – ] Джордж Клуни в фильме "Полуночное небо"

После того, как Джорджа срочно доставили в больницу за четыре дня до начала съемок антиутопического фильма Netflix, в итоге ему поставили диагноз — панкреатит.

Стоит отметить, что потеря веса была не единственной физической изменением, которое Клуни получил для этой роли. Так, артист отрастил густую длинную бороду.

"Я отрастил большую уродливую бороду и моему сыну это понравилось. Он прятал в ней вещи, о которых я не узнал, пока не приступил к работе, и я подумал: "О, в моей бороде застрял эскимо". Но моя жена и дочь были действительно счастливы, когда я ее сбрил, потому что было очень трудно найти лицо под всем этим беспорядком", — сетовал Джордж Клуни.