Создатели сериала Black Mirror сняли псевдодокументальную комедию о событиях 2020 года

Сами авторы описали свое творение как "комедия-катарсис про 2020 год, который вы никогда не забудете, хотя уже сейчас очень хотите никогда не вспоминать"

Уходящий 2020 год просто требует достойного комедийного завершения, и на эту роль скорее всего будет претендовать фильм Death to 2020 (2020, тебе конец!) от сервиса Netflix и создателей сериала Black Mirror. Об этом пишет Collider.

Картина снята в псевдодокументальном формате, а на главные роли пригласили таких ярких актеров, как Сэмюэла Л. Джексона, Хью Гранта, Лизу Кудроу и других.

Сценарий фильма Death to 2020 написали шоураннеры культового сериала "Черное Зеркало" Аннабель Джонс и Чарли Брукер, а режиссером выступил Эл Кэмпбелл. Точная дата релиза фильма пока не называется, однако создатели дали понять, что премьера состоится в стриминговом сервисе Netflix до конца текущего года.

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Свое творение создатели описали, как "комедию-катарсис о 2020 году, который вы никогда не забудете, хоть уже сейчас хотели бы никогда не вспоминать".