Эмбер Херд заявила об изменах Джонни Деппа с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли

На январь 2021 года актеры Джонни Депп и Эмбер Херд планируют встретятся в суде. На судебном заседании планируют рассмотреть скандальное эссе Херд для The Washington Post, в котором она рассказала о насилии над собой.

Результатом этого события стало исключение Джонни Деппа из актерской группы ленты "Удивительные твари-3". Отмечается, что бывшая супруга Джонни Деппа имеет доказательства его супружеских измен с другими актрисами. Так, речь идет об актрисе Анджелине Джоли, Кире Найтли, а также, Марион Котияр. Об этом пишет Vulture.

Упомянутые факты могут стать причиной нового грандиозного голливудского скандала в ходе многолетнего дела о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа. Уже известно, что ззнаменитостей пригласят в суд, но они откажутся от показаний. Это значительно усложнит и так незавидное положение дел у Деппа.

Адвокаты Херд намерены доказать, что регулярные измены Деппа разрушили ее психику.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.