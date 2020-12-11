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Князь Альбер II и княгиня Шарлен отметили 6-летие детей в домашних условиях

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Княгиня Шарлен, Князь Альбер фото

В этом году князь и княгиня Монако решили отказаться от грандиозных торжеств

Вчера 62-летний князь Монако Альбер II и его 42-летняя супруга Шарлен отметили шестилетие детей: сына Жака и дочери Габриэллы. По этому поводу накануне княгиня Шарлен опубликовала в Instagram пару фотографий с домашней вечеринки в честь дня рождения детей. На домашних снимках близнецы задувают свечи на праздничном торте.

Князь и княгиня Шарлен

"С шестилетием, мои прекрасные дети,— подписала эти кадры Шарлен.

Еще накануне празднования князь Альбер II дал интервью изданию People и рассказал, как именно они с семьей собираются отпраздновать день рождения детей в этом году. Из-за эпидемии супруги приняли решение отказаться от масштабных торжеств, которые устраивали для детей каждый год.

"Их день рождения приходится на будний день, половину из которого они проведут в школе. Поэтому большого праздника не планируется. Вместо этого мы вместе отправимся на крещение нового катера для морской полиции под названием "Принцесса Габриэлла". Для малышей это будет весельем!" — рассказал князь Альбер.