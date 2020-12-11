Князь Альбер II и княгиня Шарлен отметили 6-летие детей в домашних условиях

В этом году князь и княгиня Монако решили отказаться от грандиозных торжеств

Вчера 62-летний князь Монако Альбер II и его 42-летняя супруга Шарлен отметили шестилетие детей: сына Жака и дочери Габриэллы. По этому поводу накануне княгиня Шарлен опубликовала в Instagram пару фотографий с домашней вечеринки в честь дня рождения детей. На домашних снимках близнецы задувают свечи на праздничном торте.

"С шестилетием, мои прекрасные дети,— подписала эти кадры Шарлен.

Еще накануне празднования князь Альбер II дал интервью изданию People и рассказал, как именно они с семьей собираются отпраздновать день рождения детей в этом году. Из-за эпидемии супруги приняли решение отказаться от масштабных торжеств, которые устраивали для детей каждый год.

"Их день рождения приходится на будний день, половину из которого они проведут в школе. Поэтому большого праздника не планируется. Вместо этого мы вместе отправимся на крещение нового катера для морской полиции под названием "Принцесса Габриэлла". Для малышей это будет весельем!" — рассказал князь Альбер.