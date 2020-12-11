Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София станут родителями в третий раз

Недавно супруги переболели коронавирусом

Принц Швеции Карл Филипп и его 36-летняя супруга принцесса София готовятся к пополнению в семье. Это подтвердила пресс-служба королевского двора Швеции.

"Принц Карл Филипп и принцесса София с радостью сообщают, что ждут третьего ребенка. "Мы счастливы и рады сообщить, что ждем нашего третьего ребенка, брата принца Александра и принца Гавриила", — комментируют принц Карл Филипп и принцесса София. Принцесса София здорова, и рождение ребенка ожидается в конце марта — апреле 2021 года",— звучит в заявлении.

"Карл Филипп и принцесса София состоят в браке уже более пяти лет. В 2016 году у них сын — принц Александр, а через полтора года они стали родителями во второй раз: на свет появился принц Габриэль.

В прошлом месяце супруги переболели коронавирусом, во время которых у принца Филиппа и принцессы Софии наблюдалось отсутствие каких-либо признаков заболевания. Но они удалялись на самоизоляцию на период две недели.