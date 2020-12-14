"Отец" шпионских триллеров, писатель Джон Ле Карре, скончался в возрасте 89 лет

Писатель в молодости сотрудничал с британской контрразведкой МИ-5 и не любил романы о Джеймсе Бонде

На этих выходных в госпитале в Корнуолле в 89 лет скончался всемирно известный автор шпионских триллеров Джон Ле Карре. Критики называли его "отцом" шпионской прозы и противопоставляли его романы произведениям о Джеймсе Бонде, которые не отличались достоверностью. Об этом пишет Variety.

Джон Ле Карре, настоящее имя которого Дэвид Джон Мур Корнуэлл, умер от осложнений, вызванных пневмонией, сообщил его сын, новеллист Ник Харкауэй.

Ле Карре, тогда еще Дэвид Корнуэл, родился в семье афериста и домохозяйки. Мать бросила его, когда мальчику было пять лет, а отец, сообщник известных бандитов-близнецов Креев, не мог воспитывать ребенка и отправил его в интернат. Будущий писатель окончил Линкольн-колледж Оксфорда, уже в университете начал сотрудничать с британской контрразведкой МИ-5. Для слежки за левыми он внедрился в их сообщество и вступил в Оксфордский университетский коммунистический клуб и другие их организации. Позже он преподавал французский и немецкий языки в самой престижной британской школе — Итоне, а затем перешел на штатную работу в контрразведку. Сочинять он начал еще в конце 1940-х годов. В 1948 году даже выиграл школьный приз за лучшее английское стихотворение.

Но опубликовад Ле Карре свой первый роман "Звонок мертвецу" только в 1961 году. В это время он работал на государственной службе, поэтому был вынужден взять псевдоним. Роман был экранизирован в 1965 году, главную роль исполнил Ричард Бертон.

Бестселлером стала и третья книга — "Шпион, пришедший с холода", после выхода которой Ле Карре уволился из Министерства иностранных дел и посвятил себя писательскому делу.

Большое внимание критиков и публики привлек роман "Маленькая барабанщица" (1983), также ставший бестселлером. По роману, рассказывающем о том, как актрису внедрили в палестинскую террористическую ячейку, в 2018 году был снят сериал.

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В 1954 году он женился на Анне Веронике Шарп. Через год после развода, последовавшего в 1971 году, женился на Валерии Джейн Юстас. У писателя 4 сына (Симон, Стивен и Тимоти от первого брака и Николас — от второго) и 12 внуков. После выхода в отставку он жил в Греции, затем вернулся на родину. В 1987 году Ле Карре приезжал в СССР. Работая над книгой "Сингл и Сингл", в 1998 году дважды посетил Грузию.

В шпионских произведениях Ле Карре обходился без супергероев, без роскоши и романтики, присущей романам о Джеймсе Бонде, отчего его романы часто называли "упреком" произведениям Флеминга. А сам Ле Карре называл агента 007 – "фальшивкой". Центральным персонажем большинства его произведений был агент Джордж Смайли, скромный и неприметный мужчина, полный антипод блистательному Джеймсу Бонду.

"Я наградил Смайли своей неловкостью в общении, отсутствием самоуважения и неуклюжестью в любви. Джордж Смайли живет в параноидальном мире, где ему приходится полагаться на свое воображение. Однако у него есть поразительная способность оставаться невозмутимым перед лицом обстоятельств. Вот почему он лучший шпион в мире – он никогда не позволяет себе отвлекаться. Я завидую такой способности. Еще он довольно страшный, он может быть жестоким", — описывал Ле Карре своего героя.

В 2019 году Ле Карре опубликовал свой последний роман "Агент, бегущий в поле". Его романы были неоднократно экранизированы. В 2016 году вышел фильм "Такой же предатель, как и мы", главную роль в котором исполнил Юэн Макгрегор.

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И сериал "Ночной портье", в котором главные роли исполнили Оливия Коулман ("Фаворитка"), Том Хиддлстоун ("Тор") и Хью Лори ("Доктор Хаус").