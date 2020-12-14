Бывшая подруга обвинила звезду "Трансформеров" в "беспощадном насилии"

Певица FKA Twigs подала в суд на своего бывшего бойфренда, актера Шайю ЛаБафа

32-летняя британская певица FKA Twigs подала в суд Лос-Анджелеса на звезду фильмов "Трансформеры" и "Нимфоманка" – американского актера Шайю ЛаБафа. Она обвиняет его в сексуальном насилии, избиениях и эмоциональных издевательствах. Об этом пишет Daily Mail.

Певица, настоящее имя которой Талия Дебретт Барнетт, описала свои отношения с актером, как "беспощадное насилие". Она подробно описала, что он ее бил, запирал в комнате во время споров, когда она пыталась уйти, чтобы уехать в Лондон, пытался задушить и даже сознательно заразил венерическим заболеванием.

[ + – ] Шайа ЛаБаф и FKA Twigs

Также он требовал, чтобы она всегда спала обнаженной и держал у кровати заряженный пистолет, из-за чего она боялась вставать ночью, опасаясь, что он примет ее за грабителя и застрелит.

FKA Twigs призналась, что еще в начале их отношений ЛаБаф демонстрировал ей "чрезмерные знаки внимания" и уговорил ее переехать в Лос-Анджелес, изолировав от родственников и близких друзей в Лондоне.

"Мне было тяжело, я никогда не думала, что что-то подобное случится со мной. Вот почему я решила, что важно говорить об этом и дать людям, которые также находятся в подобных отношениях, что нужно их заканчивать", — отметила певица.

FKA Twigs и Шайа ЛаБаф познакомились в 2018 году на съемках фильма "Милый мальчик" и встречались около года.

После того, как певица написала пост в соцсетях, к обвинениям против ЛаБафа присоединилась и певица Sia (Сия), которая сняла актера в своем клипе на песню Elastic Heart и была с ним дружна одно время. "Я тоже эмоционально пострадала от Шайи, патологического лжеца, который обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сострадаю и ему, и его жертвам", — написала 44-летняя певица.

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Шайа ЛаБаф после успешных ролей во многих кассовых фильмах, частенько имел проблемы с полицией. Он принимал наркотики, пытался драться с полицейскими и водил машину в нетрезвом виде. Также он признавал, что из-за проблем с алкоголем подвержен приступам агрессии.

Его брак с актрисой Мией Гот продержался всего год. Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе в 2016 году, однако уже в 2018 году Мия подала на развод.