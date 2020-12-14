Умер автор "Ночного администратора". Топ-7 экранизаций романов Джона Ле Карре
Писателю Джону Ле Карре никогда не нравился персонаж Яна Флеминга. Он считал Джеймса Бонда ненастоящим, слишком прилизанным и весьма далеким от реалий шпионской службы.
На этих выходных в госпитале в Корнуолле в возрасте 89 лет скончался всемирно известный автор шпионских триллеров Джон Ле Карре (он же — Дэвид Корнуэлл). Критики называли его "отцом" шпионской прозы и противопоставляли его романы произведениям о Джеймсе Бонде, которые не отличались достоверностью. Об этом пишет Variety.
Джон Ле Карре в мире литературы считался противоположностью автора серии романов о Джеймсе Бонде — Яна Флеминга. Вместо агента-красавчика, которого не берет смерть и постоянно сопровождают роковые красотки, Ле Карре остановил выбор на более реалистичных персонажах— усталых, часто одиноких агентах в возрасте, жизнь и работа которых заключается в вечной борьбе с бюрократией и разочарованиях в своем окружении. Работа разведчика, по версии Джона Ле Карре, который опубликовал первый роман еще во время службы в МИ-6, — не более чем постоянный блеф во имя амбиций государства, который, определенно, не соответствует общепринятым моральным нормам и принципам.
Писательская карьера Джона Ле Каре развивалась волнообразно. Он то входил в моду, чем провоцировал волну экранизаций его романов, то выходил из моды, после чего о писателе и его романах надолго забывали.
Фокус вспоминает самые популярные фильмы по романам бывшего разведчика МИ-6, которые отличались динамичным сюжетом и редко могли похвастать хэппи эндом.
Самый опасный человек
Это последняя работа актера Филиппа Сеймура Хоффмана, она так и осталась недооцененной, несмотря на более чем звездный актерский состав. Сюжет картины разворачивается вокруг конкуренции британской и американской спецслужб, которые вовлечены в состязание за право обладать свидетелем в спорном деле, затрагивающем интересы двух государств. Фильм отличается высокой динамикой и событиями, которые вовлекают зрителя в "серпантин" сюжета, который раскручивается с невероятной скоростью.
Ночной администратор
Сериал получил множество наград, в том числе "Эмми", "Золотой глобус". Сюжет повествует о завербованном разведкой менеджере отеля (Том Хиддлстон), которого втягивают в дела оружейного дилера Ричарда Роупера (Хью Лори). "Ночной администратор" включали в свои планы многие кинокомпании, однако все попытки экранизировать его проваливались. На помощь пришёл формат сериалов и и основательная работа сценаристов, которые буквально перекроили сюжет романа, актуальный для 1993 года. Сетап с колумбийскими наркобаронами заменили на Ближний Восток, мистера Берра — на миссис Берр (Оливия Колман), яхту, которая служит Роуперу центром для принятия решений — на особняк Роупера.
Маленькая барабанщица
События шпионского мини-сериала "Маленькая барабанщица" начинают развиваться в Западной Германии, где неизвестный преступник закладывает взрывное устройство в доме израильского атташе. И вскоре оно срабатывает. Команда, состоящая из представителей европейских разведывательных служб, хочет остановить серию блестяще спланированных преступлений, по ключевой версии, осуществляемых палестинским терористом.
Такой же предатель, как и мы
История семейной пары на отдыхе в Марокко, которая отправилась на отдых с целью наладить брак и случайно оказалась впутана в разборки русской мафии, МИ-6, членов британского парламента и Кремля.
Университетский профессор Перри (Юэн МакГрегор) и адвокат Гейл (Наоми Харрис) в последние дни отпуска знакомятся с русским гражданином широкой души Дмитрием (Стеллан Скарсгард). Дмитрий, по всем признакам является преступником — и он, как оказывается, отмывает средства русской мафии. Только вот после смены правительства в России Дмитрия не ожидает ничего хорошего, так как новый главарь от Кремля по прозвищу Князь (в исполнении Григория Добрыгина) решил легализовать процессы отмыва денег через сложную аферу с кипрским банком, в результате чего может быть обнародован список чиновников в разных странах, задействованных в этом сценарии.
Шпион, выйди вон!
В этой картине продюсеры собрали весь цвет британского кинематоргафа. В ленте роли достались Гэри Олдману, Колину Фёрту, Марку Стронгу, Тому Харди, Джону Хёрту, Бенедикту Камбербэтчу. К слову, в ленте снялись и российские знаменитости — Светлана Ходченкова и Константин Хабенский. Лента Томаса Альфердсона считается одной из самых успешных экранизаций романов Джона Ле Карре. Критики заметили, что постановка отличается резонансом с первоисточником, в котором отражена сложная охота-игра за советским "кротом", которая, в итоге, обрушивает всю верхушку британского разведывательного ведомства. Ключевым преимуществом картины является очень достоверное отражение духа времени, декорации,переносящие зрителя в 1970-е годы, на фоне тонкой шпионской многоходовки, в которой способен не запутаться только очень внимательный наблюдатель за происходящим.
Преданный садовник
По сюжету картины британский дипломат Джастин Куйэл (Рэйф Файнс) взялся за расследование внезапной смерти своей молодой жены Тессы (Рэйчел Вайс, которая получила "Оскар" за роль в этом фильме) — активистки, расследовавшей деятельность фармацевтического концерна в Африке. Многие критики считают, что эта лента стала толчком для новой волны популярности творчества Ле Карре.
Фильм о том, как глобальные многомиллионные корпорации под прикрытием благотворительности эксплуатируют страны третьего мира. Картина еще на этапе съемок превратилась в антиглобалистский проект. Актеры, задействованные в съемках картины, были потрясены бедностью в Кении и даже учредили благотворительный фонд "Преданный садовник".