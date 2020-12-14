Умер автор "Ночного администратора". Топ-7 экранизаций романов Джона Ле Карре

Писателю Джону Ле Карре никогда не нравился персонаж Яна Флеминга. Он считал Джеймса Бонда ненастоящим, слишком прилизанным и весьма далеким от реалий шпионской службы.

На этих выходных в госпитале в Корнуолле в возрасте 89 лет скончался всемирно известный автор шпионских триллеров Джон Ле Карре (он же — Дэвид Корнуэлл). Критики называли его "отцом" шпионской прозы и противопоставляли его романы произведениям о Джеймсе Бонде, которые не отличались достоверностью. Об этом пишет Variety.

Джон Ле Карре в мире литературы считался противоположностью автора серии романов о Джеймсе Бонде — Яна Флеминга. Вместо агента-красавчика, которого не берет смерть и постоянно сопровождают роковые красотки, Ле Карре остановил выбор на более реалистичных персонажах— усталых, часто одиноких агентах в возрасте, жизнь и работа которых заключается в вечной борьбе с бюрократией и разочарованиях в своем окружении. Работа разведчика, по версии Джона Ле Карре, который опубликовал первый роман еще во время службы в МИ-6, — не более чем постоянный блеф во имя амбиций государства, который, определенно, не соответствует общепринятым моральным нормам и принципам.

Писательская карьера Джона Ле Каре развивалась волнообразно. Он то входил в моду, чем провоцировал волну экранизаций его романов, то выходил из моды, после чего о писателе и его романах надолго забывали.

Фокус вспоминает самые популярные фильмы по романам бывшего разведчика МИ-6, которые отличались динамичным сюжетом и редко могли похвастать хэппи эндом.

Самый опасный человек

[ + – ] Кадр из фильма "Самый опасный человек"

Это последняя работа актера Филиппа Сеймура Хоффмана, она так и осталась недооцененной, несмотря на более чем звездный актерский состав. Сюжет картины разворачивается вокруг конкуренции британской и американской спецслужб, которые вовлечены в состязание за право обладать свидетелем в спорном деле, затрагивающем интересы двух государств. Фильм отличается высокой динамикой и событиями, которые вовлекают зрителя в "серпантин" сюжета, который раскручивается с невероятной скоростью.

Ночной администратор

[ + – ] Кадр из сериала "Ночной администратор"

Сериал получил множество наград, в том числе "Эмми", "Золотой глобус". Сюжет повествует о завербованном разведкой менеджере отеля (Том Хиддлстон), которого втягивают в дела оружейного дилера Ричарда Роупера (Хью Лори). "Ночной администратор" включали в свои планы многие кинокомпании, однако все попытки экранизировать его проваливались. На помощь пришёл формат сериалов и и основательная работа сценаристов, которые буквально перекроили сюжет романа, актуальный для 1993 года. Сетап с колумбийскими наркобаронами заменили на Ближний Восток, мистера Берра — на миссис Берр (Оливия Колман), яхту, которая служит Роуперу центром для принятия решений — на особняк Роупера.

Маленькая барабанщица

[ + – ] Кадр из сериала "Маленькая барабанщица"

События шпионского мини-сериала "Маленькая барабанщица" начинают развиваться в Западной Германии, где неизвестный преступник закладывает взрывное устройство в доме израильского атташе. И вскоре оно срабатывает. Команда, состоящая из представителей европейских разведывательных служб, хочет остановить серию блестяще спланированных преступлений, по ключевой версии, осуществляемых палестинским терористом.

Такой же предатель, как и мы

История семейной пары на отдыхе в Марокко, которая отправилась на отдых с целью наладить брак и случайно оказалась впутана в разборки русской мафии, МИ-6, членов британского парламента и Кремля.

[ + – ] Кадр из фильма "Такой же предатель как мы"

Университетский профессор Перри (Юэн МакГрегор) и адвокат Гейл (Наоми Харрис) в последние дни отпуска знакомятся с русским гражданином широкой души Дмитрием (Стеллан Скарсгард). Дмитрий, по всем признакам является преступником — и он, как оказывается, отмывает средства русской мафии. Только вот после смены правительства в России Дмитрия не ожидает ничего хорошего, так как новый главарь от Кремля по прозвищу Князь (в исполнении Григория Добрыгина) решил легализовать процессы отмыва денег через сложную аферу с кипрским банком, в результате чего может быть обнародован список чиновников в разных странах, задействованных в этом сценарии.

Шпион, выйди вон!

[ + – ] Кадр из фильма "Шпион, выйди вон"!

В этой картине продюсеры собрали весь цвет британского кинематоргафа. В ленте роли достались Гэри Олдману, Колину Фёрту, Марку Стронгу, Тому Харди, Джону Хёрту, Бенедикту Камбербэтчу. К слову, в ленте снялись и российские знаменитости — Светлана Ходченкова и Константин Хабенский. Лента Томаса Альфердсона считается одной из самых успешных экранизаций романов Джона Ле Карре. Критики заметили, что постановка отличается резонансом с первоисточником, в котором отражена сложная охота-игра за советским "кротом", которая, в итоге, обрушивает всю верхушку британского разведывательного ведомства. Ключевым преимуществом картины является очень достоверное отражение духа времени, декорации,переносящие зрителя в 1970-е годы, на фоне тонкой шпионской многоходовки, в которой способен не запутаться только очень внимательный наблюдатель за происходящим.

Преданный садовник

[ + – ] Кадр из фильма "Преданный садовник"

По сюжету картины британский дипломат Джастин Куйэл (Рэйф Файнс) взялся за расследование внезапной смерти своей молодой жены Тессы (Рэйчел Вайс, которая получила "Оскар" за роль в этом фильме) — активистки, расследовавшей деятельность фармацевтического концерна в Африке. Многие критики считают, что эта лента стала толчком для новой волны популярности творчества Ле Карре.

Фильм о том, как глобальные многомиллионные корпорации под прикрытием благотворительности эксплуатируют страны третьего мира. Картина еще на этапе съемок превратилась в антиглобалистский проект. Актеры, задействованные в съемках картины, были потрясены бедностью в Кении и даже учредили благотворительный фонд "Преданный садовник".