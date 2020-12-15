Появились первые кадры из сериала про Тюдоров, где Анну Болейн сыграет темнокожая актриса

Джоди Тернер-Смит была выбрана на роль второй жены Генриха VIII, чтобы "бросить вызов условностям"

Появились первые кадры со съемок пока не названного британского сериала про Тюдоров, в котором роль Анны Болейн, второй жены Генриха VIII, которую он казнил за измену, исполнит темнокожая модель и актриса Джоди Тернер-Смит. Об этом пишет Daily Mail.

Съемками сериала занимается телеканал Channel 5 и там уже заявили, что Джоди выбрали на эту роль, чтобы "бросить вызов условностям" и пролить "феминистский свет" на историю второй жены короля.

"Мы очень рады видеть на борту прекрасную и талантливую Джоди Тернер-Смит, которая воплощает в себе решимость Анны быть равной мужчинам и проложить путь своей дочери", — отметили продюсеры.

Сама актриса заявила, что она хочет "вложить сердечность и страсть в этот смелый пересказ истории этой потрясающей женщины". Ранее она получала только эпизодические роди в сериалах "Последний корабль", "Настоящая кровь" и нескольких других.

[ + – ] Джоди Тернер-Смит с мужем, актером Джошуа Джексоном

Впрочем, будущие зрители отнеслись к новшеству с прохладцей, отмечая талант Джоди, они все же напомнили, что, Анна Болейн, дочь Томаса Болейн, графа Уилтширского, потомка йоменов, поселившихся в графстве Норфолк еще в ХІІІ веке, никак не могла быть темнокожей и никакие современные нововведения это не изменят.

[ + – ] Прижизненные портреты Анны Болейн неизвестных авторов

Также некоторые написали, что если уже так вольно обращаться с историей и историческими личностями, то "почему Мартина Лютера Кинга не может сыграть Брэд Питт?".

Напомним, Анна Болейн стала второй женой Генриха VIII, ради чего он развелся со своей первой женой Екатериной Арагонской и начал Реформацию церкви. Впрочем, после того, как Анна родила ему дочь, будущую королеву Елизавету I, и не смогла родить наследника, король к ней охладел и начал подыскивать себе новую жену. А Анну обвинили в супружеской неверности и обезглавили в Тауэре.

После Анны Генрих VIII был женат еще четыре раза, но его единственный выживший потомок мужского пола, король Эдуард VI, родившийся от третьего брака с Джейн Сеймур, скончался в 16 лет от туберкулеза, или пневмонии.

[ + – ] Актрисы, которые играли Анну Болейн ранее

В разное время Анну Болейн в многочисленных фильмах и сериалах играли Ванесса Редгрейв, Шарлотта Рэмплинг, Хелена Бонэм Картер, Натали Дормер, Клэр Фой и Натали Портман.