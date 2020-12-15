Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры "Подземелья и драконы"

Культовая "настолка" была создана в 1974 году, но попытка экранизации 20 лет назад провалилась

Актер Крис Пайн исполнит одну из главных ролей в экранизации популярной настольной игры "Подземелья и драконы" (Dungeons & Dragons). Об этом пишет Variety.

Известность актеру принесла роль Джеймса Тиберия Кирка в фильме 2009 года "Звездный путь", а также последующих фильмах "Стартрек: Возмездие" (2013) и "Стартрек: Бесконечность" (2016).

Экранизирует культовую фентезийную "настолку" компания Paramount.

"Подземелья и драконы" были впервые экранизированы для New Line Cinema в 2000 году. Фильм, в котором снимались Джастин Уэйлин, Марлон Уэйанс и Джереми Айронс, потерпел неудачу. При бюджете в 45 миллионов долларов, он собрал только 33 миллиона.

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Так что создателям придется потрудиться, чтобы не потерпеть крах.

"Подземелья и драконы" была издана впервые в 1974 году. В игре участвуют ведущий (так называемый "мастер") и несколько игроков. Обычно один игрок руководит в игровом мире действиями одного персонажа. Мастер действует от лица всех неигровых персонажей, описывает окружающую среду и происходящие в ней события.

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В течение игры партия (игроки, действующие вместе) путешествует по миру и выполняют различные миссии и задания. В процессе путешествий персонажи по усмотрению мастера получают опыт, который тем или иным способом способствует улучшению характеристик персонажа. Также персонажи зарабатывают деньги и получают экипировку. Игра может включать в себя множество более мелких игр, где персонажи переходят из одной в другую. Она может заканчиваться после выполнения определенной миссии, а может продолжаться бесконечно.

Иногда для игры используются различные карты, чтобы визуально изобразить ситуации в игре, также могут использоваться фигурки персонажей и их противников. Но основным, а иногда и единственным требованием для игры является наличие листов персонажей и набора кубиков — дайсов — игральных костей с заданным числом сторон.

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Звездными фанатами D&D являются Вин Дизель, Джо Манганьелло, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс – шоураннеры "Игры престолов" и многие другие.