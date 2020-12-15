Пиппа Миддлтон станет мамой во второй раз

Младшая сестра Кейт Миддлтон снова готовится стать мамой

Младшая сестра супруги принца Уильяма, Пиппа Миддлтон, беременна во второй раз. Филиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом уже воспитывает сына Артура, которому в этом году исполнилось два года. Будущий ребенок Филиппы Миддлтон будет приходиться двоюродным братом или сестрой троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом пишет издание People.

"Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год. Вся семья очень рада",— рассказал инсайдер.

Пиппа и Джеймс поженились в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде. Принцу Джорджу на церемонии досталась роль пажа, а Шарлотта была подружкой невесты на свадьбе тети Филиппы.