Наталья Водянова с детьми побывала на легендарном ледоколе "Ленин"

В прошлом году Наталья Водянова побывала на Кавказе

38-летняя знаменитость отправилась в путешествие по России вместе со старшими детьми, 18-летним Лукасом, 14-летней Невой и 13-летним Виктором. Наталья решила познакомить детей со своей родиной. Об этом Наталья сообщила в своей публикации в Instagram.

[ + – ] Наталья Водянова на ледоколе "Ленин" в Мурманске

В прошлом году семья Натальи Водяновой побывала на Кавказе, Теперь супермодель решила отправиться на север. Сначала Наталья с детьми приехали в село Териберка Мурманской области, после чего направились в Мурманск, чтобы посетить легендарный ледокол "Ленин".

"Город-герой Мурманск и легендарный ледокол "Ленин", первый на планете ледокол с атомным двигателем, снижающим воздействие на экологию. Таяние льдов в Арктике — одна из серьезнейших экологических проблем в мире",— прокомментировала публикацию в социальных сетях Наталья Водянова.