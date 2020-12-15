Королева Елизавета II создала специальную группу из восьми членов королевской семьи

В эту группу не вошли принц Гарри и Меган Маркл, а также, принц Эндрю

Королева Елизавета II создала особую группу из восьми членов королевской семьи, которые будут вместе с королевой посещать важные мероприятия и выполнять общественно значимые функции. По информации издания The Sun, в это закрытое общество войдут принц Эдвард, графиня Уэссекская Софи, герцоги Кембриджские, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принцесса Анна и сама Елизавета II. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Разумеется, в эту группу не вошли принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от выполнения королевских обязанностей в начале 2020 года. Принц Эндрю, который был освобожден от своих обязанностей после громкого дела о педофилии и растления малолетних, связанного с Джеффри Эпштейном, также не станет частью этой команды.