Принц Греции и Дании Филипп женился на давней возлюбленной

Официальное предложение принц сделал своей возлюбленной еще в начале лета 2020 года

В минувшие выходные, 12 декабря, принц Греции и Дании Филипп и его возлюбленная Нина Флор поженились. Скромная свадебная церемония состоялась в швейцарском городе Санкт-Морице. Место было выбрано не случайно: Санкт-Мориц — родной город невеста Филиппа. Об этом сообщает Hello.

На свадебной церемонии жениха и невесты, помимо самих Филиппа и Нины, присутствовали только их отцы — король Константин со стороны жениха и Томас Флор — со стороны невесты. Из-за коронавируса влюбленным пришлось ограничить список гостей до минимума, но молодожены пообещали, что, после гражданской церемонии, они организуют и более масштабную религиозную, но несколько позже. Дата еще не определена.

Принц Филипп — младший из пяти детей короля Константина II и королевы Анны-Марии. Он работает финансистом-аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Супруга принца — дочь одного из богатейших людей Швейцарии: ее отец — миллиардер и владелец чартерной компании Vista Jet Томас Флор, чье состояние оценивается в более, чем 2 миллиарда долларов.