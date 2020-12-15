Принц Гарри и Меган Маркл будут вдохновлять слушателей подкастами на Spotify

Первая полная серия подкастов ожидается в следующем году, она будет доступна для бесплатного прослушивания.

Сервис потокового аудио Spotify сообщил 15 декабря о подписании "многолетнего" соглашения с принцем Гарри и Меган Маркл.

В рамках партнерства компания Archewell Audio, которую недавно создали герцог и герцогиня Сассекские, "будет использовать глобальный охват Spotify – 144 млн подписчиков Premium и 320 млн активных пользователей в месяц – чтобы высветить сильные и разнообразные голоса и взгляды", говорится в официальном сообщении.

В преддверии Нового года появится первый подкаст, в нем речь будет идти "о надежде и сострадании". В 2021 году должны будут регулярно появляться подкасты, с помощью которых "герцог и герцогиня сформируют сообщество на основе общего опыта и ценностей".

Финансовые условия сделки не раскрываются.

"Герцог и герцогиня Сассекские могут жить в Калифорнии, но сила их голоса зависит от их статуса граждан мира", – сказал директор Spotify по контенту и рекламе Доун Острофф.

Первая полная серия подкастов от Archewell Audio и Spotify ожидается в следующем году, она будет доступна для бесплатного прослушивания на Spotify.

Сервис Spotify с 15 июля стал официально доступен в Украине. Пользоваться им можно бесплатно или по подписке Premium, которая дает слушать музыку без рекламы.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу на Netflix. Но основная часть шоу будет посвящена их благотворительной деятельности, а не повседневной жизни. Гарри и Меган должны будут находится под наблюдением камер три месяца.

В конце сентября Меган Маркл и принц Гарри дали развернутое интервью из своего дома в Санта-Барбаре. В нем они затронули тему расизма: Меган Маркл высказалась в пользу движения BLM, а Гарри призвал общественность положить конец структурному расизму в Великобритании.