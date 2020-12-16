Лана Дель Рей обручилась с бойфрендом, которого встретила в приложении для знакомств

Ранее знаменитость встречалась с полицейским

После окончания романа с полицейским Шоном Ларкином сердце Ланы Дель Рей грустило недолго. По информации западных таблоидов, в августе 2020 года у 35-летней певицы начались романтические отношения с 31-летним с певцом Клейтоном Джонсоном в приложении для знакомств. А теперь, по слухам, влюбленные собираются пожениться.

Слухи о помолвке пары стали активно циркулировать после того, как поклонники знаменитости заметили большое кольцо на безымянном пальце Ланы Дель Рей во время выступления на вечернем шоу Джимми Фэллона. Сама Лана эти слухи пока никак не прокомментировала.

Возлюбленный певицы Клейтон Джонсон выступает вместе со своими братьями Чентри и Коннором в группе The Johnsons. Правда, с момента выпуска песни Call Whenever в 2017 году они как коллектив больше не давали о себе знать.

Впрочем, поклонники заметили кольцо на безымянном пальце левой руки певицы они обратили внимание еще несколько дней назад, а затем нашли и подтверждение ее романа с певцом в его инстаграме, где она засветилась еще месяц назад.