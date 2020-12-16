Белый цвет и серебро. В чем встречать Новый год 2021

Астрологи часто утверждают, что цвет одежды в новогоднюю ночь не имеет решающего значения. Но эти утверждения никому не мешают интересоваться вопросом, какой же цвет реально соответствует "хозяину" наступающего года 2021?

В каких цветах встречать Новый год Быка

Если вы до сих пор не определились, в чем встречать Новый 2021 год, Фокус подготовил для вас модный гид для самой потрясающей и волшебной ночи в году. Независимо от того, где вы планируете или решите в дальнейшем отмечать этот праздник, согласитесь, что новогодний гардероб — это очень важно для всех, кто любит праздники и неравнодушен к главному и самому ожидаемому празднику года. Словом, красивыми и подготовленными нужно быть везде: дома, в ресторане, в гостях. В любом случае, в пижаме оставаться не стоит.

В чем Новый год 2021 год рекомендуют встречать астрологи

Стоит заметить, что многие астрологи настаивают на том, что цвет — не самый главный момент для встречи Нового года. Но есть и те, кто считают цветовую гамму важным штрихом для создания позитивного будущего в Новом 2021 году. Ключевой цвет наступающего года — белый или серебристый. Ведь мы готовимся встречать год Белого быка. С одной стороны, белый цвет — это чистота и совершенство. С другой стороны, возможность разнообразить скучный белый цвет всегда можно, подключив фантазию.

Металл или серебро обеспечит мощную поддержку. В восточной астрологии стихия воздуха является символом настойчивости и несгибаемого упорства. Кроме того, белый цвет считается символом богатства и высоких доходов.

Также, по мнению астрологов, Бык с одобрением отнесется к зеленому, розовому, желтому и коричневому цветам. Словом, выбор цвета для встречи Нового года достаточно велик.

Мы все отлично знаем, что новогодняя ночь — часто один из немногих поводов надеть все самое нарядное и позволить себе то, от чего обычно отказываетесь. Но важно именно правильно нарядиться в эту ночь, ведь есть мнение, что как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Если решили встречать Новый год дома

Основная проблема в выборе комплекта, когда Новый год отмечается дома – выглядеть уместно. Главное, не переборщить и чувствовать себя празднично. Это действительно самый легкий, расслабленный вариант, который не требует особой подготовки, но тем не менее, как мы уже выяснили, ко всему в новогоднюю ночь надо подходить с умом, и особенно к внешнему виду.

Платья-рубашки

Пожалуй, это один из лучших вариантов одежды для встречи Нового года дома. С одной стороны, оно не будет выглядеть слишком нарядным и неуместным, с другой — платье-рубашка — это уже не халат! А если платье-рубашку дополнить аксессуарами или бижутерией, образ получится праздничным и очень эффектным.

Платья-комбинации

Платья в бельевом стиле выглядят более сексуально, чем платья-рубашки, и способны выиграть на фоне других вариантов домашнего аутфита для встречи Нового года. Если вы рассматривали спортивный костюм или другие удобные комплекты для домашних посиделок, платье-комбинация сможет эффектно изменить не только ваш внешний вид, но и, возможно, сценарий самой встречи Нового года.

Комбинезоны

Комбинезоны — пожалуй, самый универсальный вариант для всех непонятных случаев, в том числе, и для встречи Нового года. Причем, комбинезон хорошо соответствует как домашним праздникам с гостями, так и публичным появлениям в свете. Другими словами, если вы приобретете комбинезон для Нового года, этот наряд вам пригодится еще не один раз. Так что его можно считать оптимальным вариантом пополнения гардероба на будущее. Дополнить комбинезон можно силуэтным жакетом, чтобы не замерзнуть.

В чем встречать Новый 2021 год женщинам

Коктейльное платье

Такое платье считается универсальным вариантом для выходов в свет и не только в Новый год. Лаконичное коктейльное платье — вообще прекрасный, беспроигрышный вариант, который вам точно нужно приобрести, если у вас еще нет такого наряда. Причем, это платье хорошо будет соответствовать встрече Нового года дома, которая плавно перетечет в празднование в гостях или заведении. Впрочем, неплохой альтернативой коктейльному платью может стать просто короткое платье (выше колена).

Брючный костюм

Сегодня женских брючных костюмов представлено великое множество и, конечно же, вам есть из чего выбрать. Единственное, на что следует обратить пристальное внимание — это актуальная цветовая гамма, о которой мы писали выше.

Как выбрать обувь для встречи Нового года

Мы не будем вам давать советы относительно того, какую обувь выбрать для новогодней ночи, можем только отметить, что даже дома следует сменить тапочки на туфли, чтобы не испортить весь образ. Впрочем, если вы решите отмечать Новый год вне дома, вам лучше выбрать удобные проверенные лодочки, ведь вам предстоит провести в них несколько не самых спокойных часов.

В чем встречать Новый 2021 год мужчинам

У мужчин, как обычно, все намного проще и тривиальнее. В цветовых решениях следует придерживаться классических вариантов для мужской моды: серый, черный, коричневый и выбор из пастельных оттенков. Так что, если у вас еще нет дорогой, невероятно качественной рубашки в классическом цвете – самое время ее приобрести, это вложение оправдает себя в будущем 2021 году, да и вообще, костюмом и рубашкой всегда можно пополнить гардероб.

Домашний праздничный свитер

Под него можно надеть классическую рубашку, которая добавит вам элегантности и создаст более яркий и официальный образ. Впрочем, вы можете "разбавить" свитер и нейтральной рубашкой. Вы можете остановить выбор на джемпере с праздничным принтом (олени, снежинки, скандинавский орнамент). При этом, джинсы стоит оставить на потом, вместо них лучше выбрать брюки, которые отлично сочетаются с рубашками, свитерами, с яркими праздничными принтами вашего свитера.

Обувь для мужчин для встречи Нового 2021 года

Мужчины могут выбрать любую удобную обувь в данном случае: начиная от любимых кед-слипонов на высокой подошве, заканчивая строгими лаковыми туфлями (лоферами или оксфордами). К слову, грубые гранжевые ботинки эффектно разбавят очень строгий вид.

Какой одежды следует избегать в ночь встречи Нового года Быка?

Что точно не порадует хозяина наступающего года — это одежда в красных и синих оттенках, а также его не приведут в восторг анималистичные принты. Следовательно, лучше приберечь ваши леопардовые и змеиные платья для других случаев или для встречи другого Нового года.