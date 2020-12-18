Умер актер, сыгравший Боба Фетта в "Звездных войнах"

Британцу Джереми Балоку было 75 лет

Британский актер Джереми Балок, известный как первый исполнитель роли охотника за головами Боба Фетта в "Звездных войнах", умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет NBCnews.

Балок начал свою карьеру в начале 1960-х годов, будучи еще подростком. В частности, он принял участие в сериале "Доктор Кто". В 1980 году актер впервые появился на экране в образе Боба Фетта — эта роль стала его визитной карточкой. Кроме этого он снялся в трех фильмах о Джеймсе Бонде – "Только для твоих глаз", "Шпион, который меня любил" и "Осьминожка".

[ + – ] Джереми Балок на съемках "Звездных войн"/Фото: скриншот

В последние годы Балок жил в Лондоне вместе со своей женой. Актер страдал от болезни Паркинсона. Он скончался в госпитале Святого Джорджа в Тутинге 17 декабря.

"Джереми Балок был квинтэссенцией английского джентельмена. Прекрасный актер, замечательная компания и такой добрый ко всем, кому посчастливилось встретиться или поработать с ним. Я буду очень скучать по нему и так благодарен за то, что знал его", — написал актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера.

Боба Фетт — второстепенный персонаж фантастической киносаги "Звездные войны", охотник за головами, который по непонятным причинам приобрел "межгалактическую" популярность среди поклонников сериала и стал одним из самых изображаемых персонажей на КомиКонах.

Джордж Лукас придумал этого персонажа для второго фильма классической трилогии "Звездных войн", в которой Боба Фетт находится на экране в течение лишь восьми минут и произносит только пять реплик, самая длинная и запоминающаяся из которых — "Мертвым он мне не нужен".

Погибает Фетт в "Эпизоде VI", во время попытки пленников освободиться от Джаббы Хатта Соло случайно включает реактивный ранец Фетта, и тот влетает в пасть сарлакка. Во второй трилогии история Бобы Фетта была существенно расширена в "Эпизоде II". Согласно сценарию, Боба Фетт оказался клоном Джанго Фетта, тоже охотника за головами, который вырастил Бобу как своего сына.

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Именем Бобы Фетта названа гряда холмов на "аналоге Марса" (долине в пустыне Мохаве, где испытываются марсоходы).