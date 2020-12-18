Производители супов, собачьего корма и издатели: опубликован рейтинг самых богатых кланов США

Это производители продуктов питания, корма для животных, владельцы супермаркетов и газет

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых кланов США. Всего в список вошли 50 семей, которые производят и владеют брендами, известными по всему миру, такими как: Campbell’s Soup, Jack Daniel’s, Walmart и Chick-fil-A.

В совокупности 50 кланов, которые берегут и приумножают семейные богатства, стоят 1,2 триллиона долларов, что примерно на 30% больше, чем 916 миллиардов долларов в 2015 году.

Потомки основателей Walmart Сэма Уолтона (ум. 1992) и Бада Уолтона (ум. 1995) владеют примерно половиной акций гиганта розничной торговли, что приносит семье более 700 миллионов долларов дохода в виде дивидендов каждый год. За ними следуют Кохи, которым принадлежит 84% компании Koch Industries, которая приносит 115 миллиардов долларов дохода от предприятий, включая трубопроводы, химикаты и ковровые покрытия Stainmaster. Одна из немногих семей, чье состояние упало с 2015 года: Саклеры, владельцы производителя опиоидов Purdue Pharma, на которую генеральные прокуроры подали в суд почти во всех штатах США за предполагаемую роль компании в опиоидном кризисе.

Другие известные продукты, производимые этими сверхбогатыми семьями, включают: корм для домашних животных Pedigree (семейство Марс), виски Jack Daniel’s (семейство Браун), суп Campbell’s (семья Дорранс) и одежду Gap (семья Фишер). Семьи Симплот и Рейес являются ключевыми поставщиками продуктов питания для McDonald’s. В то время как Дюпоны и Рокфеллеры находятся в списке, некоторые из самых легендарных династий Америки, такие как Асторы, Вандербильты и Форды, не попадают в список, поскольку их состояния в значительной степени растрачены на протяжении нескольких поколений.

Те, кто заработали состояния в современную эпоху, накопив огромное состояние за пять десятилетий или меньше, включают семью Хьюз, которая контролирует гигантское хранилище самообслуживания; Кэти, владельцы Chick-fil-A и Chaos из Westlake Chemical, одного из крупнейших в стране производителей полиэтилена низкой плотности, используемого для изготовления картонных коробок для молока и другой упаковки для пищевых продуктов. Единственные американцы азиатского происхождения и небелые люди, попавшие в эти ряды — это семья Т. Т. Чао (ум. 2008 г.), который перевез свою семью из Тайваня в в этой стране и основала компанию Westlake Chemical.

Конечно, то, что эти семьи супербогаты, не означает, что они счастливы. Шесть кланов из списка этого года пережили ожесточенные — и очень публичные — семейные распри, в том числе судебные баталии из-за целевых фондов, мнимое усыновление и даже обвинения в убийстве. Вот первая десятка богачей, которая является самыми богатыми в США.

1. Семья Уолтонов

[ + – ] Семья Уолтонов

• Состояние: 247 миллиардов долларов.

• Происхождение богатства: сеть супермаркетов Walmart.

2. Семья Кох

[ + – ] Братья Кох

• Состояние: 100 миллиардов долларов.

• Происхождение богатства: трубопроводы, химикаты, ковровые покрытия и прочее

3. Семья Марса

[ + – ] Жаклин Марс с дочерьми

• Состояние: 94 миллиарда долларов.

• Происхождение богатства: конфеты, такие как M & Ms и Snickers, а также корм для животных Pedigree

4. Семья Каргилл-Макмиллан

[ + – ] Семья Каргилл-Макмиллан

• Состояние: 47 миллиардов долларов.

• Источник богатства: Cargill Inc., крупнейшая частная компания США, которая контролирует львиную долю американского продовольственного экспорта, поставляет корма для животных и сырье для сетей быстрого питания.

5. Семья Лаудер

[ + – ] Эсте Лаудер с сыновьями

• Состояние: 40 миллиардов долларов.

• Источник богатства: косметика Estee Lauder

6. Семья С.С. Джонсона

[ + – ] Семья С.С. Джонсона

• Состояние: 37 миллиардов долларов.

• Источник богатства: чистящие средства.

7. (Эдвард) Семья Джонсон

[ + – ] Эдвард Джонсон с дочерью

• Состояние: 36 миллиардов долларов.

• Происхождение богатства: управление капиталом

8. Семья Кокс

[ + – ] Нынешний глава семьи Кокс, Александр с Биллом Клинтоном

• Состояние: 34,5 миллиарда долларов.

• Происхождение богатства: СМИ

9. Семья Прицкеров

[ + – ] Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и его сестра Дженнифер Прицкер

• Состояние: 32,5 миллиарда долларов.

• Происхождение богатства: отели, инвестиции.

10. Семья Ньюхаус

[ + – ] Покойный Сэмюэль "Си" Ньюхауз с Анной Винтур/Все фото из открытых источников

• Состояние: 30 миллиардов долларов.

• Происхождение богатства: журналы, газеты. Включает издательство Condé Nast Publications, издающее Vogue, The New Yorker, Vanity Fair и прочие.

Также на 33 месте оказалась семья Мариотт, владеющая сетью отелей, с состоянием в 10 миллиардов, семья Чао (единственные азиаты и небелые в списке) – на 40 месте с состоянием в 8 миллиардов, Рокфеллеры – на 43 месте, а на последнем, 50 месте – семья Барби, которая занимается текстилем.