Дизайнерские новогодние елки в городах мира

Какие бы катаклизмы ни случались, есть в нашем мире вечные ценности — например, установка и украшение ёлок к Рождеству и Новому году в начале декабря. Но 2020 год и здесь отличился: напуганные эпидемией, тревожные горожане пристальнее, чем прежде, следят за процессом и видят в каждой детали недобрый знак. Киевляне, к примеру, возмутились, что на верхушку ёлки, которую устанавливают на Софийской площади, надели колпак. Часть горожан оскорбилась тем, что это предмет ведьмовской одежды, противоречащий христианским ценностям. В соцсетях злополучный колпак окрестили свидетельством того, что «в Киеве властвует сатана» и «шабашом на фоне святыни», то есть Софийского собора.

Освистали ёлку не только в Киеве, но и в Нью-Йорке. В конце ноября устанавливали дерево возле Рокфеллер-Центра на Манхэттене, и остроглазые горожане заметили, что она довольно помятая, ветви торчат как попало. Это стало поводом для возмущённых твитов, что эта ёлка уродливая и такая же потрёпанная, как и люди, которые в 2020-м испытали массу трудностей. Городская пресса попыталась урезонить нью-йоркцев, объясняя, что дерево везли издалека в связанном виде и ему нужно немного времени, чтобы отдохнуть и принять праздничный вид. Тем не менее многие посчитали ёлку метафорой невероятно трудного уходящего года.

В большинстве случаев к праздничному дереву подходят традиционно и ставят ель, срубленную в каком-нибудь далёком лесу. Однако есть и такая категория этих объектов, которые потенциально могут возмутить неискушённую аудиторию гораздо больше, чем ни в чём не повинный колпак. Это праздничные деревья, проектируемые архитекторами и дизайнерами по заказу того или иного города или организации. Дизайнерские елки-проекты даже деревом назвать нельзя — чаще всего это инсталляции на тему Рождества и Нового года, созданные из самых разных материалов. В подборке Фокуса — дизайнерские «ёлки» разных лет, которые показывают не только оригинальный подход их создателей, но и могут послужить источником вдохновения в украшении домашней ёлочки.

Лес для дистанции

Локация: Лондон, Великобритания

Год: 2020

Дизайнер: Sam Jacob Studio

На лондонском вокзале Кингс Кросс регулярно выставляют необычные рождественские деревья, а в этом году их три — в разных местах вокруг вокзала. К примеру, на площади Гренэри установлено не просто дерево, а инсталляция, имитирующая зимний лес. Автором проекта Electric Nemeton стал лондонский дизайнер Сэм Джейкобс, который вдохновился легендами о неметонах — священных лесах друидов. С другой стороны дизайнер хотел создать безопасное открытое место для празднования в эпоху эпидемии, чтобы люди чувствовали дух праздника и в то же время могли соблюдать дистанцию. Для этого дизайнер создал множество стальных колонн, на них поместил платформу, а на неё — светящиеся пирамиды, призванные воплощать кроны хвойных деревьев. В темноте этот своеобразный лес особенно красив, поскольку цвета сменяют друг друга с зелёного на жёлтый с вкраплениями оранжевого и красного.

«Традиционно новогодние деревья служат оберегом от тьмы и символизируют надежду на возвращение солнца. Проект Electric Nemeton также выражает надежду на то, что наша общественная жизнь и социальные связи возобновятся», — говорит дизайнер.

Ода дизайну

Локация: Мадрид, Испания

Год: 2019

Дизайнер: Sebastián Arquitectos

Фото: гуглим BaumHaus Sergio Sebastián, Madrid

В прошлом году на площади Кардинала Сиснероса в Мадриде появилась крайне необычная «ёлка», больше похожая на фрагмент корабля с прорезными парусами. Инсталляцию создал испанский архитектор Серхио Себастьян, посвятивший этот проект баухаусу, германской школе дизайна. В 2019-м в Европе отмечали столетие этой школы, одной из самых важных в XX веке, заложившей основы модернистского дизайна. Вальтер Гропиус и другие представители баухауса говорили, что дизайн не должен быть вычурным, достаточно простой формы и, главное, функциональности вещи.

Собственно, на простоте формы Серхио Себастьян и построил свой проект, поскольку «ветки» его елки-инсталляции составляют треугольники с прямыми прутьями. Однако они были установлены на 25-метровом каркасе так, чтобы получилась объёмная, почти 3D-фактура, монтаж которой занял пять дней. Студия Sebastián Arquitectos активно занимается световыми инсталляциями в городских пространствах, поэтому в проекте новогоднего дерева система освещения играет важную роль. Поскольку ветки-треугольники установлены под разными углами, то и свет от них идёт мерцающий, будто инсталляция покрыта снегом.

Праздник света

Фото: Getty Images

Локация: Нью-Йорк, США

Год: 2018

Дизайнер: Дэниэл Либескинд

Несмотря на кажущуюся легкомысленность рождественского декора, работа над ним — дело серьёзное. Им занимаются и самые выдающиеся представители архитектуры: так, в своё время знаменитая Заха Хадид проектировала ёлочные игрушки. В 2018 году к этой когорте присоединился Дэниэл Либескинд — архитектор, который, в частности, проектировал генеральный план восстановления башен-близнецов в Нью-Йорке и создал Еврейский музей в Берлине. А для нью-йоркского Рокфеллер-центра он изготовил звезду — главное украшение ели, которую устанавливают на площади у центра с 1933 года. Либескинд подошёл к делу с размахом — его звезда весит более 400 кг, имеет 70 лучей и усыпана тремя миллионами кристаллов Swarovski. В лучи также вмонтировано 140 LED-лампочек, благодаря которым звезда сияет на все стороны.

С 2018-го звезду Дэниэла Либескинда устанавливают на ель, что сделали и в этом году. Поскольку украшение очень тяжёлое, то и дерево подбирают соответствующее. К примеру, в этом году Рокфеллер-центр установил норвежскую ель весом 11 т и высотой 22,5 м.

Всех цветов радуги

Локация: Токио, Япония

Год: 2017

Дизайнер: emmanuelle moureaux architecture + design

Француженка Эмманюэль Моро живёт и работает в Японии, и в течение всей карьеры дизайнера она работает над концепцией «100 цветов». По её мнению, разнообразные оттенки цвета можно не просто использовать для покрытия разных поверхностей, но с их помощью создавать само пространство. «Я использую цвет как трёхмерный элемент, как ещё один слой, структурирующий пространство», — говорит Эмманюэль Моро. Свой теоретический постулат она воплощает в разнообразных инсталляциях, одна из которых — «Рождественский лес из 100 цветов» — была установлена в токийском торговом центре Omotesando Hills в 2017 году.

Инсталляцию разместили на главном «бульваре» торгового центра, для чего дизайнер изготовила конические «деревья» из бумаги разного цвета, поместив внутрь лампочки, чтобы они излучали свет. Поскольку в торговом центре пол то понижается, то повышается, то Эмманюэль Моро представила это как холмы зачарованного леса и подвесила разноцветные «деревья» на разной высоте. Помимо них была размещена и большая ель, которая каждые полчаса меняла свой цвет, чтобы посетители торгового центра ощущали себя, как в сказке.

Радости зимы

Локация: Будапешт, Венгрия

Год: 2013

Дизайнер: Hello Wood Studio

Венгерская студия дизайна Hello Wood работает не только как коммерческий проект, но и как социальная инициатива. К примеру, студия ежегодно организует школу для дизайнеров со всего мира, а также подчёркивает экологичность своих проектов, поскольку работает преимущественно с деревом. Также регулярно Hello Wood создаёт новогодние инсталляции в разных городах Европы, первая из них появилась в Будапеште в 2013 году. На площади рядом с главным концертным залом города Mü(ю??)pa дизайнеры установили деревянный каркас высотой 11 м и вмонтировали в него 365 санок как символ главного зимнего развлечения. А после праздников санки из этой инсталляции пожертвовали организации SOS Children’s Villages в Венгрии, которая опекает детей-сирот. «Наши инсталляции мы делаем не только художественно ценными, но и экологичными, и соответствующими запросам общества. Так мы хотим сделать архитектуру более близкой к широкой публике», — говорят венгерские дизайнеры.

Проект благотворительных ёлок студия продолжила в 2014 и 2017 годах. Тогда дизайнеры сложили поленницы из 5 тыс. дров, по форме напоминающие ель. А после праздников раздали дрова малообеспеченным местным семьям.

Музейное ремесло

Локация: Лондон, Великобритания

Год: 2011

Дизайнер: Studio Roso

Коллекция лондонского Музея Виктории и Альберта охватывает разнообразные декоративные искусства. Поэтому и в дизайне праздничных ёлок музей регулярно подчёркивает идею ремёсел и рукотворных чудес. К примеру, в 2011 году музей пригласил создать «дерево» датский дуэт дизайнеров Studio Roso, которые вдохновились традиционной техникой плетения кружев на коклюшках. Дизайнеры Софи Нильсен и Рольф Кнудсен взяли 5,3 км шнура, разрезали его на 1,5 тыс. отрезков и вручную вплели в них ажурные фрагменты, напоминающие игрушки. А затем натянули эти шнуры на конический каркас высотой 4 м. В итоге получилась изящная и праздничная инсталляция. «Геометрические украшения шнуров напоминают одновременно традиционный рождественский декор и кристаллическую структуру снежинок и сосулек», — так объясняли дизайнеры свою идею. Над этим своеобразным плетением Нильсен и Кнудсен работали три недели. В то же время дизайнеры подчёркивают, что для создания праздничного объекта необязательно нужны дорогие материалы и из самых обиходных можно сделать нечто оригинальное.