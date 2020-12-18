СМИ сообщают о свадьбе Дольфа Лундгрена и его 24-летней возлюбленной

Помолвка актера с Эммой Крокдал состоялась летом 2020 года

Как сообщает издание Page Six, 63-летний актер Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал. На днях актера сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки. Об этом сообщает издание Pagesix.

Дольф сделал предложение руки и сердца Эмме летом 2020 года. Влюбленные обручились спустя полгода после начала отношений.

Эмма Крокдал была личным фитнес-тренером Дольфа. Видимо, и, по всей вероятности, любовь к спорту их сблизила. Их первое публичное совместное появление состоялось на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе 2020 года.

Это уже не первый брак для актера. От бывшей жены, дизайнера ювелирных украшений Аннет Квиберг, у Дольфа есть две дочери: 24-летняя Ида, которая является ровесницей Эммы, и 19-летняя Грета. С экс-супругой Лундгрен развелся в 2011 году (а поженились они в 1994 году). После развода у актера серьезных отношений до знакомства с Эммой не было.