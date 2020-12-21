Актуальные цвета и блестки. Тренды новогоднего макияжа 2021

Новогодний макияж — одна из ключевых составляющих вашего праздничного образа в самых ожидаемый праздник года. Фокус разбирался, какой макияж будет наиболее актуальным в этом сезон череды зимних праздников.

Трендовые и стильные примеры мейкапа на Новый год

Новогодняя ночь — это период праздников, волшебства и почти детских сказок! И каждая леди, независимо от возраста и личных модных предпочтений, просто обязана блистать в новогоднюю ночь, демонстрируя себя в лучшем виде.

И, разумеется, одной из основных составляющих эффектного образа прелестных дам в новогодний вечер является модный новогодний макияж 2021 для празднования Нового года Быка во всеоружии. Мы давно привыкли к тому, что к Новому году можно привлечь всю свою фантазию и воплотить в жизнь один из самых невероятных образов, которые могут прийти на ум в преддверии наиболее ожидаемого праздника года. А фантазировать с макияжем можно бесконечно. Фокус рассказывает, как сделать самый эффектный новогодний макияж 2021.

Актуальные цвета макияжа на Новый год от Белого Металлического Быка

В этом году, стоит добавить немного блеска в ваш праздничный мейк ап. Ведь серебряный и цвет металлик — без преувеличений, одни из цветов-фаворитов года Белого Металлического Быка. Наряду с белым и серебристым оттенками, приветствуются также все оттенки коричневого, бронзового, песочного, персикового цветов. Но в целом придерживайтесь актуальных рекомендаций для своего цветотипа. Бык, с его отменным вкусом, точно оценит всю радужную палитру, в новогоднем макияже 2021 по всем законам фен-шуй и астрологии.

Макияж для разного цвета глаз

Макияж для голубых глаз

Светлые нейтральные оттенки — фаворитный вариант для мейкапа для обладательниц голубых глаз. Голубоглазым девушкам следует открыто пренебрегать очень темными оттенками и избегать пресловутых "smoky eyes". Вместо этого возьмите на заметку мягкие оттенки зеленого, голубого и бежевого цветов. Эти оттенки эффектно сделают акцент на глаза, но не даст эффекта слишком ярких глаз, которые создадут впечатление нарочитой яркости.

Макияж для серых глаз

Мягкий дымчатый и темно-корчневый мейкап станет отличным выбором для дам с серым оттенком глаз. Сделать взгляд более выразительным, добавить ему ясности и глубины помогут тени светло-серого или серебристого оттенков. Такой выбор поможет эффектно и тонко обыграть этот цвет глаз.

Макияж для зеленых глаз

Зеленые глаза сами по себе яркие от природы, поэтому не следует отдавать предпочтение слишком ярким цветкам теней, ведь вы рискуете перегрузить свой праздничный образ и сделать его слишком эксцентричным. Идеальный выбор макияжа для обладательниц такого цвета глаз — все оттенки фиолетовых (кроме ультрафиолета) и коричневых теней.

Модный новогодний макияж с яркими тенями

Сфокусировать внимание на глазах в новогоднем макияже 2021 можно, прибегнув к ярким теням в желтом, фиолетовом, зеленом, темно-коричневом, а также красном и винном и оттенках наиболее трендовых тонов.

Также, можно добавить к теням в макияже на Новый год 2021 перламутровые фрагменты, золотые и серебристые блестки, пайетки, и даже глиттер. Причем наносить их можно, как на верхние, так и на нижние веки в праздничном новогоднем макияже глаз 2021.

Впрочем, яркие тени в такой праздник не грешно дополнить эффектными оттенками помады, которые будут идейно и по цветовой логике соответствовать концепции вашего мейкапа.

Модные "ягодные губки"

В случае, если вы отдаете предпочтение макияжу с акцентом на губы, остановите выбор на актуальном тренде "ягодных губ". Для этого вы можете выбрать различные оттенки розового, красного, коричневого цветов, правда, следует учитывать, что ваша помада должна быть матовой. Конечно же, при выборе оттенка помады следует руководствоваться вашим цветотипом и особенностями черт лица, а также, на палитру актуальных оттенков помады сезона зима 2021.

Трендовые блестки

Блестки — не самый популярный элемент повседневного макияжа и, вероятно, именно по этой причине на них стоит обратить внимание именно в Новогоднюю ночь. Ведь в этом случае вы можете не волноваться о блеске на лице, в хорошем смысле этого слова, а добавлять его как можно больше. Глиттер, стразы и блески можно добавить даже в самых незатейливый и легкий макияж, после чего ваш мейкап преобразится и станет бесспорно праздничным. И потом, у вас не будет такого уместного повода применить это достижение декоративных средств по уходу еще долгое время, а скорее всего, целый год, аккурат, до следующего Нового года 2022.