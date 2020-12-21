Лондонское культовое Cafe de Paris закрывается после 95 лет работы из-за пандемии коронавируса

Заведение не закрывалось даже во время бомбежек во время Второй мировой войны, однако карантинные ограничения пережить не смогло

В Лондоне закрывается культовое кафе, клуб и кабаре Cafe de Paris, которое любили посещать знаменитости и которое было открыто даже во время Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Cafe de Paris находится в Вест-Энде и с моменты открытия 95 лет назад было излюбленным местом знаменитостей. В разное время его посещали Джуди Гарланд, Энди Уорхол, Рианна, Эва Габор, Марлен Дитрих, а на его сцене выступали Фрэнк Синатра и Дита фон Тиз. В свое время тут бывали и члены королевской семьи Великобритании, в 1920-х сюда захаживал тогдашний принц Уэльский, а впоследствии Эдуард VIII, в 1936 году отрекшийся от престола ради своей возлюбленной Уоллис Симпсон.

[ + – ] Cafe de Paris на улице Ковентри в Лондоне

[ + – ] Джуди Гарланд и ее жених Сидни Люфт в Cafe de Paris

[ + – ] Энди Уорхол в Cafe de Paris

[ + – ] Рианна и Пи Дидди в Cafe de Paris

Кафе не закрывалось даже во время Второй мировой войны, когда противник бомбил Лондон. Его позиционировали, как "самый безопасный и веселый ресторан в городе, находящийся на глубине 20 футов под землей". Однако в 1941 году в кафе угодила бомба, погибли 34 человека, после чего заведение закрылось на семь лет, чтобы вновь распахнуть двери в 1948 году.

[ + – ] Последствия бомбежки в 1941 году

Закрытие кафе напрямую связано с карантином, объявленным из-за пандемии коронавируса. Материнская компания Maxwell’s Restaurants, владеющая заведением, была ликвидирована с потерей 400 рабочих мест.

[ + – ] Представления в Cafe de Paris

"Мы хотели, чтобы вы все знали, что мы не ушли без боя. Мы перепробовали все, но разрушительный эффект COVID-19 в конце концов оказался слишком сильным. Мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших сотрудников и уважать здоровье и безопасность каждого, но в конце концов, как и многие другие предприятия сферы обслуживания, мы достигли конца пути. Мы благодарим всех наших замечательных клиентов за их неизменную любовь и поддержку", — сказано в заявлении ресторана.