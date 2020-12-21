"Никаких розовых пони": певица Анастасия Приходько вызвала полицию для беседы с 10-летней дочерью

По словам украинской певицы, полицейские отреагировали на вызов и приехали поговорить с ее дочерью "о жизни"

Украинская певица Анастасия Приходько 20 декабря разместила в Instagram фото 10-летней дочери Наны, на котором она запечатлена дома на кухне в компании двоих полицейских и кота.

По словам певицы, она вызвала полицию специально, чтобы они провели с дочерью беседу.

[ + – ] Беседа полиции с десятилетней Наной

"Я обратилась в полицию и они приехали и провели беседу со старшей̆ дочерью… И объяснили что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу Полицию!!!!" – подписала она публикацию. И поздравила правоохранителей почему-то с "профессиональным праздником Днем милиции".

Отвечая на вопросы подписчиков, Приходько отметила, что ее дочь ничего не натворила, а сама беседа была "о жизни".

[ + – ] Анастасия Приходько с детьми/Все фото: Instagram prykhodko_official

4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нану от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году. В этом же году Анастасия вновь вышла замуж. В августе 2015 года певица родила сына Гордея.