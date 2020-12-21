Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PS Store из-за неприличных багов

Компания также предложила вернуть деньги покупателям

Sony убирает Cyberpunk 2077 из PS Store и предлагает полный возврат денежных средств всем желающим из числа тех, кто купил игру в ее цифровом магазине. Причиной таких решительных действий стали многочисленные баги, в том числе и неприличные, пишет Daily Mail.

Одновременно игру Cyberpunk 2077 временно сняли с продажи. В каталоге PS Store она больше недоступна. Когда Cyberpunk 2077 снова станет доступна для покупки в PS Store, не уточняется.

Пользователи игровых консолей говорили о том, что игровой процесс сопровождали многочисленные баги, а "пенисы персонажей буквально выпрыгивали из штанов". Напомним, что, создавая персонажа, игрок мог выбрать его пол, цвет кожи, а также выбрать, какой набор половых признаков будет у его "аватара"

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на консолях и ПК. 12 декабря CD Projekt выпустила патч 1.04 со множеством исправлений. 14 декабря разработчики публично извинились за неудачный запуск Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One, пообещав исправления и возврат денег. Однако получить обещанный возврат на практике оказалось весьма проблематично — в тот же день игроки начали массово жаловаться на отказы по заявкам от Sony и Microsoft.

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Вероятнее всего, Microsoft поступит аналогичным образом, но пока что никаких заявлений от компании не было.

CD Projekt на сайте для инвесторов разместила отдельное заявления с комментариями по поводу решения Sony: "‎Решение было принято после нашего обсуждения с Sony Interactive Entertainment относительно полного возмещения для всех игроков, которые приобрели Cyberpunk 2077 через PlayStation Store и сейчас хотят вернуть деньги. Все копии игры, ранее приобретенные в цифровом виде в PlayStation Store, остаются доступными для использования соответствующими покупателями. Геймеры по-прежнему могут покупать физические копии игры в магазинах розничной торговли и заказывать их по почте. Все копии игры (цифровые или физические) и дальше будут получать полную поддержку и все необходимые обновления".

В ближайшие дни Cyberpunk 2077 получит второй апдейт. Параллельно разработчики готовят еще два крупных патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния.

Аналитик игровой индустрии Дэниел Ахмад назвал текущую PR-катастрофу CD Projekt беспрецедентным случаем для игровой индустрии. Также он выразил опасения, что ситуация может иметь крупные последствия — высока вероятность, что действия CD Projekt вынудят платформодержателей внести изменения в процесс сертификации игр, существенно усложнив его для всех разработчиков. Кроме того, есть мнение, что Sony и Microsoft могут подать иски против разработчиков Cyberpunk 2077.