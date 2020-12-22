"Дулиттл", "Капоне" и "История огненной саги": кинокритики выбрали десять худших фильмов 2020 года

Список худших составили независимо друг от друга два критика издания Variety

Оуэн Глейберман и Питер Дебрюге давно пишут про киноискусство для издания Variety и других, однако, несмотря на то, что 2020 год был не слишком хорош для съемок из-за пандемии коронавируса, они сумели выбрать худшие фильмы этого года.

Они отметили, что выбранные ими в антирейтинг картины настолько недраматичны, несмешны, запутаны или просто скучны, что их просмотр может причинить боль.

5 худших фильмов по версии Оуэна Глейбермана

1. "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

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Раньше у наркодилеров была мантра: "Не получай кайф от собственных запасов". Возможно, кинозвездам следует придерживаться кредо "Дулиттл — только не делай этого". Фильм 1998 года с Эдди Мерфи был просто посредственной комедией, фильм 1967 года – скучен, но его римейк с Робертом Дауни-младшим достигает ошеломляющего результата: он намного хуже. Проблема в бесчувственных созданиях? Безбожный беспорядок в истории? Или сам Дауни, который почти не разговаривает с животными, потому что слишком занят, разговаривая сам с собой?

2. "Последнее, что он хотел"

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Фильм талантливой режиссерки Ди Риис, снявшей ранее "Отверженную", рассказывает историю журналистки газеты Washington Post Елены Макмэхон, которая, выполняя последнюю просьбу матери, отказывается освещать президентские выборы 1984 года и начинает ухаживать за пожилым отцом, который в свое время занимался организацией поставок оружия в Иран и финансированием повстанцев в Центральной Америке. Получился, по мнению критиков, "душный, бессвязный псведошпионский фильм", который настолько запутан, что "прорубиться" через него можно только с помощью мачете.

3. "Я подумываю со всем этим покончить"

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Режиссер Чарли Кауфман ранее снял "Быть Джоном Малковичем" и "Вечное сияние чистого разума", получившие заслуженное признание, однако "Я подумываю со всем этим покончить" получился скучным, разобщенным и непоследовательным. И весьма депрессивным. Кауфман не отходит от установленных им концепций, выстраивая тревожный и крайне специфический рассказ. Режиссер испытывает терпение зрителя, тягостно выматывая того, кто не привык к подобному кино. Для тех же, кто готов к нестандартному сюжету, Кауфман шаг за шагом открывает тоскливую историю, тщательно запрятанную в, казалось бы, обычном сюжете знакомства с родителями.

4. "Евровидение: История огненной саги"

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Есть плохие фильмы, которые все ненавидят, а есть плохие фильмы, которые все же кому-то нравятся, но фильм с Уиллом Феррелом и Рейчел МакАдамс получился несмешным и не ироничным. Он не столько высмеивает Евровидение, сколько намекает на то, что само существование данного музыкального конкурса смешно. Но это не так.

5. "Почетный гость"

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Режиссер Атом Эгоян продолжает "пережевывать" свои старые образы — тайны внутри тайн в воспоминаниях, сексуальная нескромность с несовершеннолетними — в этой потрясающе запутанной и неубедительной семейной мелодраме, которая сосредоточена вокруг ресторана, где подают жареные кроличьи уши. И блюдо, и фильм получились в высшей степени неаппетитными.

5 худших фильмов по версии Питера Дебрюге

1. "Раскрашенная птица"

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Роман Ежи Косинского 1965 года в свое время был весьма противоречивым: он был объявлен автобиографическим повествованием об ужасах, свидетелем которых он стал во время Второй мировой войны, а затем был преобразован в художественную литературу. Чешский режиссер Вацлав Мархул ясно увидел в материале возможность снять "важный" и значительный художественный фильм, наняв уважаемых актеров (Стеллан Скарсгард, Харви Кейтель, Удо Кир) и заставив их испытать на себе проявления человеческой жестокости, описанные в книге. Этой жестокости буквально слишком много, для того, чтобы спокойно смотреть. Я ушел после того, как нацистские солдаты одной пулей застрелили еврейскую женщину и ее младенца. Для некоторых это работает, но не заставляйте себя.

2. "365 дней"

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Это смешной польский эротический триллер, в котором успешная топ-менеджер похищена жестоким итальянским мафиози до тех пор, пока не наступит любовь или Стокгольмский синдром — предпосылка фильма заключается в том, что она тайно хочет, чтобы ее изнасиловали. Это фанфик-последователь "Сумерек" и "50 оттенков серого", но американские фильмы покажутся чопорными и скромными по сравнению с этим. И это было плохо.

3. "Артемис Фаул"

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Этот диснеевский фильм должен был стать для студии чем-то вроде "Гарри Поттера". Вместо этого получилась неуклюжая адаптация серии книг Эоина Колфера. Это недостаточно продуманное чудовище сосредоточено на преступном гении, который еще недостаточно взрослый, чтобы бриться, но при этом развит не по годам и бросает все свои усилия на то, чтобы бороться с феями.

4. "Неизбранные дороги"

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Фильм, рассказывающий историю манхеттенского писателя и потерь однозначно должен был снят, но оказался никому не нужен. Хавьер Бардем и Эль Фаннинг оказались худшим киношным дуэтом, который можно себе представить.

5. "Капоне"

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Режиссер Джош Транк снял фильм о последних днях известного гангстера Аль Капоне. Но проблема в том, что это наименее увлекательная глава в жизни стареющего мафиози. Харди — чертовски хороший актер, но здесь он слишком старается сыграть умирающего от сифилиса старика и на это неприятно смотреть.