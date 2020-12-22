Королевские семьи Норвегии, Великобритании и Дании представили свои рождественские открытки

Это давняя традиция королевских домов Европы

Западный мир в предвкушении ожидает прихода Рождества, которое будут отмечать уже в эту пятницу, 25 декабря. В преддверии праздника свои официальные рождественские открытки уже опубликовали многие члены королевских семей, в том числе, герцоги Кембриджские и принц Уильям с детьми.

А на этой неделе к представителям королевской семьи Великобритании присоединись и другие монархи. Так, целую серию праздничных групповых снимков представили король Норвегии Харальд V и королева Соня и их сын кронпринц Хокон с семьей. На совместной рождественской открытке они позируют фотографу все вместе на фоне рождественской елки, установленной во дворце в Осло.

В конце прошлой недели в сети также появилась рождественская открытка младшего сына британской королевы Елизаветы II принца Эдварда, который в начале месяца стал центром скандала, и его жены — графини Софи. Для праздничного снимка принц Эдвард и Софи выбрали совместный снимок, сделанный на одном из публичных мероприятий в октябре 2020 года.

Своей совместной открыткой также поделились и представители королевской семьи Дании. В официальном Instagram- аккаунте кронпринца Фредерика и его супруги Мэри в инстаграме появился минутный видеоролик, в котором они показали, как готовятся к встрече Рождества.